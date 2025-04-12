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Трамп продлил санкции против России, введенные Байденом

Виталий Кирсанов
12 апреля 2025, 21:12
107
Россия все еще угрожает свободным выборам и демократическим институтам в США.
Трамп продлил санкции против Росси
Трамп продлил санкции против Росси / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие санкции продлены
  • Когда они впервые были введены

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России на один год. Речь идет о пакете санкций, введенном предыдущим президентом США Джо Байденом в 2021 году. Соответствующий документ появился в Федеральном реестре США.

Документ называется "Продолжение чрезвычайного положения в связи с конкретной вредной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации".

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"Конкретная вредоносная внешняя деятельность правительства Российской Федерации… продолжает представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение должно продолжать действовать после 15 апреля 2025 года", – сказано в сообщении.

Там также упоминается, что Россия все еще угрожает свободным выборам и демократическим институтам в США и их союзникам.

Кроме того, упоминается:

  • участие и содействие в кибератаках против США;
  • содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;
  • деятельность против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
  • нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение к территориальной целостности государств.

Санкции против России - новости по теме

Напомним, недавно глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не исключает ослабления санкций против России в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море. Возможна и противоположная ситуация - ограничения могут быть усилены.

Позже Главред писал, что администрация США готовится к более жесткому давлению на Россию из-за ее затягивания переговоров по прекращению огня, а Дональд Трамп выражает разочарование поведением Владимира Путина.

Ранее представитель Европейской комиссии сообщил, что вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС против страны-агрессора.

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