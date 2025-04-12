Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский ввел санкции против четырех человек: названы фамилии

Виталий Кирсанов
12 апреля 2025, 15:30
221
Санкции предусматривают блокирование активов и фактическую остановку экономической деятельности в Украине.
Зеленский ввел санкции против четырех человек
Зеленский ввел санкции против четырех человек / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОПУ

Вы узнаете:

  • Против кого ввели санкции
  • На какой срок ввели ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 12 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, речь идет о соответствующем указе президента №231/2025.

видео дня

Указ, который вступает в силу со дня его опубликования, касается решения СНБО от 12 апреля, которым санкции применяются к нескольким физическим лицам.

В соответствующем перечне четверо человек. В частности, это Сергей Арбузов, бывший первый вице-премьер-министр и бывший председатель Национального банка Украины.

Также речь идет об Андрее Клюеве, бывшем главе Администрации президента Украины и бывшем секретаре СНБО.

Кроме того, в этом перечне украинский предприниматель, владелец сети электроники "Эльдорадо" Виктор Полищук и бывшая владелица IBOX bank Алена Шевцова.

В перечне санкций, в частности лишение государственных наград Украины, блокирование активов и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Срок применения санкций - бессрочно и на 10 лет.

Кстати, ЕС и США ввели санкции против Андрея Клюева еще в 2015 году, однако Украина это сделала почти через 10 лет.

Санкции против России - новости по теме

Напомним, недавно в санкционный список попали российский пропагандист Александр Сладков, военкор Даниил Бессонов, продюсер Юрий Бардаш, политолог Вадим Карасев.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не исключает ослабления санкций против России в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море. Возможна и противоположная ситуация - ограничения могут быть усилены.

Позже Главред писал, что администрация США готовится к более жесткому давлению на Россию из-за ее затягивания переговоров по прекращению огня, а Дональд Трамп выражает разочарование поведением Владимира Путина.

Ранее представитель Европейской комиссии сообщил, что вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС против страны-агрессора.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции война в Украине Владимир Зеленский Сергей Арбузов санкции против России Андрей Клюев
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Без визита в сервисный центр: в Украине меняют правила экзаменов на вождение

Без визита в сервисный центр: в Украине меняют правила экзаменов на вождение

16:49Авто
Какой будет погода на Пасху: синоптик дала прогноз

Какой будет погода на Пасху: синоптик дала прогноз

15:59Синоптик
Неизбежность мобилизации с 18 лет: военный сделал громкое заявление

Неизбежность мобилизации с 18 лет: военный сделал громкое заявление

15:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

"Это когда такие правила появились?": люди недовольны "новшеством" ПриватБанка

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

4 зодиака зодиака, которым нереально повезет до конца апреля

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

Стареют, как изысканное вино: 3 знака зодиака, которые с возрастом только хорошеют

Слизни убегут сами: садовница раскрыла бабушкин хитрый метод защиты растений

Слизни убегут сами: садовница раскрыла бабушкин хитрый метод защиты растений

"Такая химия": Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной актрисой

"Такая химия": Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной актрисой

Последние новости

16:49

Без визита в сервисный центр: в Украине меняют правила экзаменов на вождение

16:30

27-летняя мировая модель умерла от редкого заболевания: что случилось

16:26

Плохой вкус в одежде - что выдает неухоженность и безвкусицу

16:18

Вербное воскресенье 2025: что строго запрещено делать 13 апреля, приметы

16:06

Пенсия меньше тысячи: кому в Украине будут платить копейки в 2025 году

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
15:59

Какой будет погода на Пасху: синоптик дала прогноз

15:30

Зеленский ввел санкции против четырех человек: названы фамилии

15:29

Неизбежность мобилизации с 18 лет: военный сделал громкое заявление

15:27

Урожай будет выше, а работать станет легче: как сделать высокие грядкиВидео

Реклама
15:18

Закрыла рот: путинистка Валерия публично вызверилась на мужа Пригожина

15:17

Китайский гороскоп на завтра 13 апреля: Быкам - напряжение, Лошадям - проблемы

15:06

Модные тенденции весна 2025 - топ-10 трендов, которые удивят

14:35

Сможете ли вы найти птицу за 7 секунд: чрезвычайная загадка для самых умных

14:27

Ему было всего 26: на F-16 во время выполнения боевого задания погиб герой

14:18

В Украине неожиданно подешевел популярный продукт: какая цена теперь

14:11

Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица УкраиныВидео

14:07

Танки, БТР, десятки солдат в золу: ВСУ "стеной" дронов разгромили РФ на Донбассе

13:58

"Трамп является самым лучшим шансом на мир в Украине": Дуда сделал заявление о конце войны

13:41

Шикарная закуска всего из 4 яиц: бомба рецепт на Пасху 2025

13:33

"Стремно идти к врачу": Цимбалюк назвал свой диагноз

Реклама
13:30

Что означает дорожный знак похожий на ветку камыша: водители будут удивлены

13:13

Как избавиться от горечи зеленого лука: неожиданный лайфхак исправит вкус блюда

12:59

Пересекли черту в 100 грн за десяток: цены на популярный продукт бьют рекорды

12:47

"Хотят уничтожить": названы места в Украине, которые РФ будет бомбить

12:43

РФ готовит новое полномасштабное наступление: генерал сказал, что стоит делать Украине

12:35

Король Чарльз проговорился, сколько ему осталось жить

12:30

Подготовка началась: оккупанты хотят возобновить штурмы на важном направлении

12:24

Надвигается жара: синоптик назвала дату очень резкого потепления в Украине

12:21

Друзья и враги в саду: что нельзя сажать рядом с вишней и какое соседство любит сливаВидео

12:05

Шумная компания не по душе: ТОП-3 знака зодиака, которые счастливы в одиночестве

11:41

Хотят взять под контроль украинский газопровод: названы новые требования США

11:14

Какое простое действие надо сделать, чтобы крысы и мыши не попали в дом: эксперт объяснил

10:45

Пенсии в Украине выросли почти на 10%: сколько будут платить в апреле

10:25

Штрафы до 800 000 гривен и переход на наличные. Чего ждать украинцам от налогов на продажу на OLX

10:07

Есть разрушения и раненые в 5 областях: какие последствия ночного удара дроновФото

09:48

Прорыв РФ в Сумской области: известно, есть ли у оккупантов шансы на успех

09:45

Роскошный сад гарантирован: названы лучшие растения для посадки вдоль дорожек

08:55

"Я не имел в виду раздел Украины": Келлог опроверг свое скандальное заявление

08:50

Не пойдет на компромисс: в ISW сказали, какие территории Путин хочет "присвоить"

08:10

Как Китай может "сделать" Трампамнение

Реклама
07:44

РФ ночью ударила по Киеву: разрушен дом, в двух районах вспыхнули пожарыФото

07:10

Где 3 различия между детьми: лишь единицы найдут их за 21 секунду

06:20

На магазинную больше не посмотрите: простой рецепт домашней французской горчицы

06:10

Как готовится сделка РФ-СШАмнение

05:50

Супертест на IQ: найдите четыре яблока в листве за 5 секунд

05:20

Что такое "катма": лишь единицы знают правильное значение словаВидео

04:30

Можно ли святить только верхушки куличей: ответ священника

03:56

Лазарева суббота 2025: что категорически нельзя делать 12 апреля

03:33

Гороскоп на завтра 13 апреля: Козерогам - прибыль, Рыбам - приятные новости

02:37

РФ нацелилась на три области Украины: тревожный прогноз генерала ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять