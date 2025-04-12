Зеленский ввел санкции против четырех человек: названы фамилии

Санкции предусматривают блокирование активов и фактическую остановку экономической деятельности в Украине.

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Зеленский ввел санкции против четырех человек / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОПУ

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Против кого ввели санкции

На какой срок ввели ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 12 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, речь идет о соответствующем указе президента №231/2025.

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Указ, который вступает в силу со дня его опубликования, касается решения СНБО от 12 апреля, которым санкции применяются к нескольким физическим лицам.

В соответствующем перечне четверо человек. В частности, это Сергей Арбузов, бывший первый вице-премьер-министр и бывший председатель Национального банка Украины.

Также речь идет об Андрее Клюеве, бывшем главе Администрации президента Украины и бывшем секретаре СНБО.

Кроме того, в этом перечне украинский предприниматель, владелец сети электроники "Эльдорадо" Виктор Полищук и бывшая владелица IBOX bank Алена Шевцова.

В перечне санкций, в частности лишение государственных наград Украины, блокирование активов и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Срок применения санкций - бессрочно и на 10 лет.

Кстати, ЕС и США ввели санкции против Андрея Клюева еще в 2015 году, однако Украина это сделала почти через 10 лет.

Санкции против России - новости по теме

Напомним, недавно в санкционный список попали российский пропагандист Александр Сладков, военкор Даниил Бессонов, продюсер Юрий Бардаш, политолог Вадим Карасев.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не исключает ослабления санкций против России в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море. Возможна и противоположная ситуация - ограничения могут быть усилены.

Позже Главред писал, что администрация США готовится к более жесткому давлению на Россию из-за ее затягивания переговоров по прекращению огня, а Дональд Трамп выражает разочарование поведением Владимира Путина.

Ранее представитель Европейской комиссии сообщил, что вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС против страны-агрессора.

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