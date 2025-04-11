Известные в Украине люди и не только: Зеленский ввел новые санкции

Зеленский ввел новые санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, скриншот из видео, Вадим Карасев

Что известно:

Украина ввела новые санкции против РФ

В санкционном списке оказались пропагандисты и не только

Украина вводит новые санкции против РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что под ударом окажутся пропагандисты и те, кто оправдывает РФ. Также Украина вместе с партнерами будет блокировать деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы №229/2025 и №230/2025 уже обнародованы на сайте президента.

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Также впоследствии будет принято еще одно решение СНБО по функционерам.

В текстах указов говорится о том, что в санкционный список попали российский пропагандист Александр Сладков, военкор Даниил Бессонов, продюсер Юрий Бардаш, политолог Вадим Карасев.

Всего в санкционный список попали 130 физических лиц, среди которых есть не только граждане РФ, но и Китая. Санкции были введены против 18 юридических лиц, среди которых компании, зарегистрированные в РФ и Беларуси, они связаны с пропагандой:

общественное движение "Другая Украина";

"Ньюс Медиа";

"МедиаГрупп НьюсФронт";

ИА "Новое издание";

"Херсонка.ру";

"Евразия Дейли";

"Реадовка.Ру";

"Правда.Ру";

издание и ИА "Инфорос";

Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр";

ОО "Белорусский славянский комитет" (Беларусь);

"БизнесПресс";

ОО "Вече";

"Согласие-Медия" (Беларусь);

ИА "Рекс";

ТРК "Таврия";

Медиахолдинг "Общественная служба новостей".

Санкции предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций, ограничение транзита ресурсов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы государства.

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