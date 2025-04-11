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Известные в Украине люди и не только: Зеленский ввел новые санкции

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2025, 18:03
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Под санкционным ударом оказались пропагандисты и те, кто оправдывает РФ.
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санкции, Бардаш, Карасев
Зеленский ввел новые санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, скриншот из видео, Вадим Карасев

Что известно:

  • Украина ввела новые санкции против РФ
  • В санкционном списке оказались пропагандисты и не только

Украина вводит новые санкции против РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что под ударом окажутся пропагандисты и те, кто оправдывает РФ. Также Украина вместе с партнерами будет блокировать деятельность российского теневого флота. Соответствующие указы №229/2025 и №230/2025 уже обнародованы на сайте президента.

видео дня

Также впоследствии будет принято еще одно решение СНБО по функционерам.

В текстах указов говорится о том, что в санкционный список попали российский пропагандист Александр Сладков, военкор Даниил Бессонов, продюсер Юрий Бардаш, политолог Вадим Карасев.

Всего в санкционный список попали 130 физических лиц, среди которых есть не только граждане РФ, но и Китая. Санкции были введены против 18 юридических лиц, среди которых компании, зарегистрированные в РФ и Беларуси, они связаны с пропагандой:

  • общественное движение "Другая Украина";
  • "Ньюс Медиа";
  • "МедиаГрупп НьюсФронт";
  • ИА "Новое издание";
  • "Херсонка.ру";
  • "Евразия Дейли";
  • "Реадовка.Ру";
  • "Правда.Ру";
  • издание и ИА "Инфорос";
  • Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр";
  • ОО "Белорусский славянский комитет" (Беларусь);
  • "БизнесПресс";
  • ОО "Вече";
  • "Согласие-Медия" (Беларусь);
  • ИА "Рекс";
  • ТРК "Таврия";
  • Медиахолдинг "Общественная служба новостей".

Санкции предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций, ограничение транзита ресурсов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы государства.

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Санкции против России - новости по теме

Напомним, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не исключает ослабления санкций против России в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море. Возможна и противоположная ситуация - ограничения могут быть усилены.

Позже Главред писал, что администрация США готовится к более жесткому давлению на Россию из-за ее затягивания переговоров по прекращению огня, а Дональд Трамп выражает разочарование поведением Владимира Путина.

Недавно представитель Европейской комиссии сообщил, что вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС против страны-агрессора.

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