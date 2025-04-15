Популярная украинская актриса перестала скрывать лицо 4-месячной дочери

Анна Сагайдачная теперь собирает комплименты о поразительном сходстве ее и девочки.

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Анна Сагайдачная дети - как выглядит дочь актрисы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Вкратце:

Анна Сагайдачная скрывает имя новорожденной дочери, но недавно показа ее лицо

Девочка, по мнению поклонников, очень похожа на маму

В начале декабря 2024 года Анна Сагайдачная, украинская актриса и звезда сериала "Крепостная", во второй раз стала мамой. Она родила девочку, имя которой она скрывает до крестин малышки.

Тем не менее лицо дочери, вопреки суевериям, Сагайдачная показала. На фото, которые появились в ее блоге в Instagram недавно, можно рассмотреть личико младшей дочери актрисы. В комментариях поклонники Анны отмечают, что девочка уже очень похожа на свою звездную маму.

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В подписи к снимкам Анна Сагайдачная поделилась размышлениями о том, какая судьба ожидает ее детей в такие опасные и тревожные времена. "Какое будущее ждет моих детей? Страшные времена, страшные события... Так хочется защитить их от всей беды; так хочется научить любить, дружить, помогать, не завидовать, лелеять свое и не желать чужого", - пишет артистка.

Анна Сагайдачная дети - как выглядит дочь актрисы / instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная дети - как выглядит дочь актрисы / instagram.com/annasagaidachnaya

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Также жена Позитива проговорилась, кого видит крестным отцом их новорожденной дочери. Юлия Сахневич попала в неловкую ситуацию на утреннем шоу, в котором участвовал Алексей.

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Кто такая Анна Сагайдачная? Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

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