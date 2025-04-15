Кондратюк назвал самого талантливого выпускника "Караоке на майдане": "Не хочу никого обидеть"

Игорь Кондратюк рассказал, почему в его фаворитах именно этот артист.

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Караоке на Майдане победители - кого Игорь Кондратюк считает самым талантливым / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor

Кратко:

Кондратюк удивил выбором лучшего артиста "Караоке на Майдане" и "Шанса"

Чем сейчас занимается фаворит шоумена

Музыкальные талант шоу "Караоке на Майдане" и "Шанс" подарили Украине многих известных артистов - там в своем время засветились Надя Дорофеева, Тарас Тополя, Тина Кароль, Наталья Валевская и др. Продюсером и идейным вдохновителем проектов был Игорь Кондратюк.

В недавнем интервью для Blik он признался, кого считает самым талантливыми музыкантом, который вышел из-под крыла "Караоке на Майдане" и "Шанса". Шоумен отметил, что талантов за двадцать лет существования шоу было очень много, но в его личном топе выделяется один.

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"Не хочу никого обидеть, но назову Пашу Табакова. Он является самодостаточным музыкантом и певцом. С приличным авторским репертуаром. Также Паша написал несколько мюзиклов. У него есть детская творческая школа во Львове. К слову, Табаков - единственный человек, который выиграл и "Шанс" (еще на Интере), и "Голос страны" (на 1+1). Поверьте, это сделать очень и очень непросто. Он творит непрерывно, а у некоторых победителей талант-шоу были паузы в творчестве, а есть и такие, о которых мы уже забыли", - отмечает Игорь Кондратюк.

Павел Табаков на Караоке на Майдане / facebook.com/kondratjukigor

Павел Табаков победил в пятом сезоне проекта "Шанс" и втором сезоне "Голоса страны". В 2010 году вместе с группой Орфей дошел до полуфинала шоу "Україна має талант". Выступает сольно, руководит собственной детской школой талантов. В 2019 году стал композитором детского мюзикла "Фабрика св. Миколая".

Павел Табаков на Караоке на Майдане / facebook.com/kondratjukigor

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Кто такой Игорь Кондратюк? Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

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