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Кондратюк назвал самого талантливого выпускника "Караоке на майдане": "Не хочу никого обидеть"

Анна Подгорная
15 апреля 2025, 19:59
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Игорь Кондратюк рассказал, почему в его фаворитах именно этот артист.
Игорь Кондратюк
Караоке на Майдане победители - кого Игорь Кондратюк считает самым талантливым / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor

Кратко:

  • Кондратюк удивил выбором лучшего артиста "Караоке на Майдане" и "Шанса"
  • Чем сейчас занимается фаворит шоумена

Музыкальные талант шоу "Караоке на Майдане" и "Шанс" подарили Украине многих известных артистов - там в своем время засветились Надя Дорофеева, Тарас Тополя, Тина Кароль, Наталья Валевская и др. Продюсером и идейным вдохновителем проектов был Игорь Кондратюк.

В недавнем интервью для Blik он признался, кого считает самым талантливыми музыкантом, который вышел из-под крыла "Караоке на Майдане" и "Шанса". Шоумен отметил, что талантов за двадцать лет существования шоу было очень много, но в его личном топе выделяется один.

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"Не хочу никого обидеть, но назову Пашу Табакова. Он является самодостаточным музыкантом и певцом. С приличным авторским репертуаром. Также Паша написал несколько мюзиклов. У него есть детская творческая школа во Львове. К слову, Табаков - единственный человек, который выиграл и "Шанс" (еще на Интере), и "Голос страны" (на 1+1). Поверьте, это сделать очень и очень непросто. Он творит непрерывно, а у некоторых победителей талант-шоу были паузы в творчестве, а есть и такие, о которых мы уже забыли", - отмечает Игорь Кондратюк.

Павел Табаков
Павел Табаков на Караоке на Майдане / facebook.com/kondratjukigor

Павел Табаков победил в пятом сезоне проекта "Шанс" и втором сезоне "Голоса страны". В 2010 году вместе с группой Орфей дошел до полуфинала шоу "Україна має талант". Выступает сольно, руководит собственной детской школой талантов. В 2019 году стал композитором детского мюзикла "Фабрика св. Миколая".

Павел Табаков
Павел Табаков на Караоке на Майдане / facebook.com/kondratjukigor

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после пяти лет сольной карьеры Позитив воссоединился с Надей Дорофеевой на сцене. Завгородний стал звездным гостем на ее концерте, и вышел с необычным пожеланием.

Также украинская певица Slavia впервые призналась, почему у нее и Дзидзьо не было детей. Пара была вместе 20 лет. Сейчас у Ярославы Притулы новый мужчина, и она готовится впервые стать матерью.

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Кто такой Игорь Кондратюк?

Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

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шоу-бизнес Игорь Кондратюк Павел Табаков Караоке на Майдані новости шоу бизнеса
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