Можно ли работать в Страстную неделю: ответ священника

Вы узнаете:
- Почему говорят, что работать в Страстную неделю не стоит
- Что об этом думает священник
На Страстной неделе люди готовятся к Пасхе не только духовно, но и практически - убирают дом, пекут куличи, завершают важные дела.
Главред решил разобраться, позволяет ли церковь работать в Страстную неделю.
Можно ли работать на огороде в Страстную неделю
Наши предки верили, что в течение Страстной недели запрещено работать в земле. Поэтому в это время крестьяне прекращали любые полевые или огородные работы.
Согласно приметам, в эту неделю "земля не принимает семена", поэтому они или не прорастут, или вырастут слишком слабыми.
Что говорит священник о Страстной неделе
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что кто хочет работать, тот всегда ищет возможность.
"Кто хочет, то пусть работает. В работе греха нет. Пойдите в церковь на плащаницу, а потом работайте. Для ленивого тысячу отговорок будет чтобы не работать: то Страстная неделя, то Пасхальная неделя, то праздники. Делайте работу, потому что за вас ее никто не сделает", - подчеркнул он.
Священник сказал, можно ли работать в Страстную неделю - видео:
@o.filiuk1
Можно ли работать в Страстную неделю?♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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