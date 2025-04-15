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Можно ли работать в Страстную неделю: ответ священника

Мария Николишин
15 апреля 2025, 18:17
326
С 13 по 19 апреля христиане отмечают Страстную неделю - самый строгий период Великого поста.
Можно ли работать в Страстную неделю: ответ священника
Можно ли работать в Страстную неделю / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему говорят, что работать в Страстную неделю не стоит
  • Что об этом думает священник

На Страстной неделе люди готовятся к Пасхе не только духовно, но и практически - убирают дом, пекут куличи, завершают важные дела.

Главред решил разобраться, позволяет ли церковь работать в Страстную неделю.

видео дня

Можно ли работать на огороде в Страстную неделю

Наши предки верили, что в течение Страстной недели запрещено работать в земле. Поэтому в это время крестьяне прекращали любые полевые или огородные работы.

Согласно приметам, в эту неделю "земля не принимает семена", поэтому они или не прорастут, или вырастут слишком слабыми.

Что говорит священник о Страстной неделе

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что кто хочет работать, тот всегда ищет возможность.

"Кто хочет, то пусть работает. В работе греха нет. Пойдите в церковь на плащаницу, а потом работайте. Для ленивого тысячу отговорок будет чтобы не работать: то Страстная неделя, то Пасхальная неделя, то праздники. Делайте работу, потому что за вас ее никто не сделает", - подчеркнул он.

Священник сказал, можно ли работать в Страстную неделю - видео:

@o.filiuk1

Можно ли работать в Страстную неделю?

♬ оригинальный звук - Алексей Филюк

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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