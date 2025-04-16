ВСУ уничтожат Беларуськалий и Мозырский НПЗ: прогноз ответа на агрессию Лукашенко

ВСУ теперь даже не подпустят российские войска к границе со стороны Беларуси.

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Свитан прокомментировал вероятность наступления РФ со стороны Беларуси

ВСУ теперь даже не подпустят российские войска к границе

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал вероятность нового наступления страны-агрессора РФ со стороны Беларуси.

"На такую авантюру россияне точно не пойдут. Да и мы уже не допустим даже попытки осуществить нечто подобное. Теперь у нас есть серьезные фортификации по северной границе с Беларусью, также там развернуты несколько десятков тысяч наших войск", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что ВСУ теперь даже не подпустят российские войска к границе – они будут уничтожаться на белорусской территории.

"А если в нашу сторону что-то двинется, то, как свет в бане, "выключится" вся белорусская экономика, потому что мы нанесем серьезный удар по белорусским нефтеперерабатывающим заводам и железным дорогам: по Беларуськалию, Мозырскому НПЗ, Нафтану, всем тягловым подстанциям на железной дороге, путепроводам и остальному", - не исключил он.

Собеседник отметил, что все эти белорусские предприятия будут уничтожены в течение нескольких часов.

"У нас такая возможность есть: это не до Урала лететь несколько сотен километров, а, допустим, до Мозырского НПЗ всего 40 километров – один залп "Смерча", и все, НПЗ не будет. Лукашенко все это прекрасно понимает, и он не допустит такой ситуации, иначе закончится его правление в Беларуси", - пояснил аналитик.

Он также уверен, что разговоры о российско-белорусских учениях осенью – это просто информационные волны.

"Может быть, таким образом Россия пытается напугать наших европейских партнеров, которые могли бы расположиться вдоль белорусской границы в рамках миротворческих миссий, чтобы освободить наши войска и позволить им выполнять боевые задачи на восточном направлении. Россияне понимают, что эти процессы сейчас идут, переговоры продвигаются, вот и подняли эту тему", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Напомним, в Беларуси с 8 января по 31 января проходили военные учения возле украинской границы под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета. Учения включали прием военнообязанных, восстановление навыков командного состава и подготовку военных к выполнению задач вместе с инженерными подразделениями.

Также белорусское командование вернуло подразделения Вооруженных Сил на приграничную территорию с Украиной, где они находились до сентября-октября 2024 года. Общая численность переброшенных подразделений - около 1500 человек. Однако на данный момент эти силы не представляют угрозы для Украины.

Как сообщал Главред, в Беларуси создано около 14 новых отрядов, состоящих из белорусских военных и "вагнеровцев". Эти подразделения могут использовать для поддержки российских войск в Курской области в феврале.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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