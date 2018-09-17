"Утопия": в России прокомментировали планы Украины создать базу ВМС в Азовском море

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Планы Украины создать военно-морскую базу в Азовском море до конца 2018 года утопичны, так как глубина моря не позволит разместить в его акватории "серьезные" корабли.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин, передает RT.

"Очень жаль, что наши братья продолжают сходить с ума. Это несерьезно. Глубина в Азовском море от 7 до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь какие-то серьезные боевые корабли, а тем более подводные лодки", - считает Шерин.

По его словам, за планами Киева создать базу ВМС может стоять коррупционный интерес.

"Сегодня у власти те люди, которые находят высосанный из пальца повод, чтобы в очередной раз списать деньги на какие-то военные расходы, а по сути дела их разворовать", - предположил он.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС ВСУ.