"Утопия": в России прокомментировали планы Украины создать базу ВМС в Азовском море

В Госдуме допустили, что за планами Киева может стоять коррупционный интерес
Планы Украины создать военно-морскую базу в Азовском море до конца 2018 года утопичны, так как глубина моря не позволит разместить в его акватории "серьезные" корабли.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин, передает RT.
"Очень жаль, что наши братья продолжают сходить с ума. Это несерьезно. Глубина в Азовском море от 7 до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь какие-то серьезные боевые корабли, а тем более подводные лодки", - считает Шерин.
По его словам, за планами Киева создать базу ВМС может стоять коррупционный интерес.
"Сегодня у власти те люди, которые находят высосанный из пальца повод, чтобы в очередной раз списать деньги на какие-то военные расходы, а по сути дела их разворовать", - предположил он.
Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС ВСУ.