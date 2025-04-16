"Я твердо намерена": Кейт Бланшетт рассказала про желание уйти из актерства

Звезда "Властелина колец" сияет уже более тридцати лет.

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Кейт Бланшетт новости - актриса готовится уходить из кино / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Кратко:

Кейт Бланшетт хочет оставить актерство

Артистка призналась, что так и не привыкла быть селебрити

Актерская карьера оскароносной Кейт Бланшетт длится уже боле трех десятилетий, так что 55-летняя звезда начала всерьез задумываться над тем, чтобы "повесить перчатки на гвоздь". "Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я серьезно. Я твердо намерена бросить актерство. Есть много вещей, которые я бы хотела сделать в своей жизни", - цитирует ее интервью для Radio Times издание Independent.

Бланшетт призналась, что так и не привыкла быть знаменитостью - что ее постоянно фотографируют и "вырывают из контекста цитаты, и делают их более громкими, чем они были на самом деле", что она заметна и очень важна.

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"Я всегда ощущала себя словно на периферии, поэтому всегда удивляюсь, когда становлюсь частью чего-то. Я с любопытством вхожу в любую ситуацию, в которой оказываюсь, не ожидая, что меня примут или одобрят", - рассуждает о своей известности Кейт.

Cate Blanchett says she ain't joking about giving up acting after a super successful, three decade-plus career.



Read more: https://t.co/1PvECR7grgpic.twitter.com/81xqqoPsiy — TMZ (@TMZ) April 15, 2025

Впрочем, актриса не назвала ни конкретных дат, ни даже приблизительных сроков своего завершения карьеры. В 2025 году готовится к выходу как минимум один фильм с ее участием, к тому же Кейт сейчас задействована в театральной постановке.

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Кто такая Кейт Бланшетт? Кейт Бланшетт - австралийская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания. Признана киноведами и критиками одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения. В начале 2000-х годов приобрела широкую известность как исполнительница роли Галадриэль в кинотрилогии "Властелин колец". За работы в кино является обладательницей премий Оскар (2005, 2014), Золотой глобус (1999, 2008, 2014, 2023), BAFTA (1999, 2005, 2014, 2023) и Гильдии киноактеров США (2004, 2005, 2014). В 2008 году была удостоена именной звезды на голливудской Аллее славы, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Елизавета" (1998), "Авиатор" (2004), "Скандальный дневник" (2006), "Меня там нет" (2007), "Золотой век" (2007), "Кэрол" (2015) и др.

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