Болгария отказалась продать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС - какая причина

Болгария не будет продавать Украине ядерные реакторы и сосредоточится на развитии собственной ядерной энергетики, отметил вице-премьер страны.

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Болгария не будет продавать Украине реакторы для достройки ХАЭС / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Болгария отказалась продавать ядерные реакторы Украине

В стране заявили о намерении развивать собственную ядерную энергетику

Болгария решила не продавать Украине ядерные реакторы для Хмельницкой АЭС, которые ранее были предназначены для проекта АЭС "Белене". Об этом 15 апреля сообщил вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров, ссылаясь на Forbes и агентство Novinite.

По его словам, решение было принято при поддержке всех правительственных партнеров. Зафиров подчеркнул, что страна должна сосредоточиться на развитии собственной атомной энергетики, учитывая глобальный рост цен на электроэнергию.

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"Это стратегически важное решение для энергетической независимости Болгарии", - заявил он.

Он также отметил, что атомная энергетика это стабильный, эффективный и предсказуемый источник энергии.

Вице-премьер добавил, что Болгария обладает необходимой инфраструктурой и опытом для самостоятельного развития отрасли, а продажу реакторов считал бы стратегической ошибкой. Решение поддержали все партнеры по коалиции, в том числе и партия ГЕРБ.

Зафиров отметил, что обсудил этот вопрос лично с премьером Бойко Борисовым и поблагодарил за общую позицию, отметив стратегическую важность этого шага в условиях энергетической нестабильности.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Достройка Хмельницкой АЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предоставляющий "Энергоатому" возможность приобрести российские ядерные реакторы, которые сейчас находятся в Болгарии, для дальнейшего использования на Хмельницкой АЭС. Об этом 11 февраля сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко 15 января заявил, что завершение строительства энергоблоков на украинских АЭС не приведет к росту тарифов на электроэнергию для населения. По его словам, пересмотр тарифов сейчас вообще не рассматривается.

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