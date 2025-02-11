Украина купит российские реакторы для достройки ХАЭС: сколько потратят

Коротко:
- Рада проголосовала за законопроект о закупке 2 атомных реакторов в Болгарии
- Стоимость проекта оценивается в 600 миллионов евро
Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволяет "Энергоатому" приобрести российские реакторы из Болгарии для Хмельницкой АЭС. Об этом 11 февраля сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в своем Telegram.
Решение поддержали 269 депутатов, в том числе фракции "Слуга народа", "Батькивщина" и депутатские группы "Платформа за жизнь и мир", "За будущее", "Доверие" и "Восстановление Украины".
По информации "Экономической правды", АО "НАЭК "Энергоатом"" получил разрешение на покупку реакторов у болгарской НЭК "ЭАД" для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.
Сумма контракта в законе не указана, но эксперты оценивают ее в сотни миллионов долларов. Болгарский парламент дал согласие на продажу оборудования минимум за 600 млн евро.
Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин в Facebook отметил, что, несмотря на справедливую критику, этот подход имеет определенные преимущества:
- Украина успевает заключить соглашение до завершения разрешения болгарского парламента на продажу реакторов.
- Закупка касается только реакторов, что пока ограничивает стоимость проекта до 600 миллионов долларов.
- Кабмин подготовит новый законопроект по достройке ХАЭС, в котором должен представить обновленное технико-экономическое обоснование и источники финансирования проекта.
"Задача в дальнейшем проконтролировать выполнение Энергоатомом и украинским правительством решения Верховной Рады, и устранить все существующие недостатки идеи достройки в законопроекте, который будет вскоре внесен Кабинетом Министров Украины", - резюмировал нардеп.
Строительство АЭС в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, "Энергоатом" начал первые шаги к восстановлению проекта Чигиринской АЭС, который ранее был заброшен.
В то же время эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная считает, что строительные работы не будут происходить ни на Хмельницкой, ни тем более на Чигиринской АЭС. По ее словам, эта площадка остается в запущенном состоянии, без строительных конструкций, а изменения в гидрогеологических условиях потребуют дополнительных исследований в случае возможного строительства.
Между тем эксперты МАГАТЭ оценили состояние украинской энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает работу атомных станций. В ходе проверки выявлены значительные повреждения на электрических подстанциях, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
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Что такое Хмельницкая АЭС?
Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) - атомная электростанция, которая расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. На электростанции работает 2 ядерных реактора (подключены в 1987 и 2004 годах) общей мощностью 2000 МВт. Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.
В 9 км севернее АЭС проходит железнодорожная линия Шепетовка - Здолбунов - Львов, на которой расположена железнодорожная станция Кривин, к которой примыкает подъездной железнодорожный путь электростанции.
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