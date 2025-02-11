Украина купит российские реакторы для достройки ХАЭС: сколько потратят

Российские атомные реакторы, которые будут закуплены в Болгарии будут предназначены для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, отмечают СМИ.

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Рада разрешила купить российские реакторы у Болгарии / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Рада проголосовала за законопроект о закупке 2 атомных реакторов в Болгарии

Стоимость проекта оценивается в 600 миллионов евро

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволяет "Энергоатому" приобрести российские реакторы из Болгарии для Хмельницкой АЭС. Об этом 11 февраля сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в своем Telegram.

Решение поддержали 269 депутатов, в том числе фракции "Слуга народа", "Батькивщина" и депутатские группы "Платформа за жизнь и мир", "За будущее", "Доверие" и "Восстановление Украины".

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По информации "Экономической правды", АО "НАЭК "Энергоатом"" получил разрешение на покупку реакторов у болгарской НЭК "ЭАД" для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Сумма контракта в законе не указана, но эксперты оценивают ее в сотни миллионов долларов. Болгарский парламент дал согласие на продажу оборудования минимум за 600 млн евро.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин в Facebook отметил, что, несмотря на справедливую критику, этот подход имеет определенные преимущества:

Украина успевает заключить соглашение до завершения разрешения болгарского парламента на продажу реакторов.

Закупка касается только реакторов, что пока ограничивает стоимость проекта до 600 миллионов долларов.

Кабмин подготовит новый законопроект по достройке ХАЭС, в котором должен представить обновленное технико-экономическое обоснование и источники финансирования проекта.

"Задача в дальнейшем проконтролировать выполнение Энергоатомом и украинским правительством решения Верховной Рады, и устранить все существующие недостатки идеи достройки в законопроекте, который будет вскоре внесен Кабинетом Министров Украины", - резюмировал нардеп.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, "Энергоатом" начал первые шаги к восстановлению проекта Чигиринской АЭС, который ранее был заброшен.

В то же время эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная считает, что строительные работы не будут происходить ни на Хмельницкой, ни тем более на Чигиринской АЭС. По ее словам, эта площадка остается в запущенном состоянии, без строительных конструкций, а изменения в гидрогеологических условиях потребуют дополнительных исследований в случае возможного строительства.

Между тем эксперты МАГАТЭ оценили состояние украинской энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает работу атомных станций. В ходе проверки выявлены значительные повреждения на электрических подстанциях, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Что такое Хмельницкая АЭС? Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) - атомная электростанция, которая расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. На электростанции работает 2 ядерных реактора (подключены в 1987 и 2004 годах) общей мощностью 2000 МВт. Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. В 9 км севернее АЭС проходит железнодорожная линия Шепетовка - Здолбунов - Львов, на которой расположена железнодорожная станция Кривин, к которой примыкает подъездной железнодорожный путь электростанции.

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