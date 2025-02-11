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Украина купит российские реакторы для достройки ХАЭС: сколько потратят

Юрий Берендий
11 февраля 2025, 15:15
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Российские атомные реакторы, которые будут закуплены в Болгарии будут предназначены для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, отмечают СМИ.
Украина купит российские реакторы для достройки ХАЭС: сколько потратят
Рада разрешила купить российские реакторы у Болгарии / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Рада проголосовала за законопроект о закупке 2 атомных реакторов в Болгарии
  • Стоимость проекта оценивается в 600 миллионов евро

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволяет "Энергоатому" приобрести российские реакторы из Болгарии для Хмельницкой АЭС. Об этом 11 февраля сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") в своем Telegram.

Решение поддержали 269 депутатов, в том числе фракции "Слуга народа", "Батькивщина" и депутатские группы "Платформа за жизнь и мир", "За будущее", "Доверие" и "Восстановление Украины".

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По информации "Экономической правды", АО "НАЭК "Энергоатом"" получил разрешение на покупку реакторов у болгарской НЭК "ЭАД" для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Сумма контракта в законе не указана, но эксперты оценивают ее в сотни миллионов долларов. Болгарский парламент дал согласие на продажу оборудования минимум за 600 млн евро.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин в Facebook отметил, что, несмотря на справедливую критику, этот подход имеет определенные преимущества:

  • Украина успевает заключить соглашение до завершения разрешения болгарского парламента на продажу реакторов.
  • Закупка касается только реакторов, что пока ограничивает стоимость проекта до 600 миллионов долларов.
  • Кабмин подготовит новый законопроект по достройке ХАЭС, в котором должен представить обновленное технико-экономическое обоснование и источники финансирования проекта.

"Задача в дальнейшем проконтролировать выполнение Энергоатомом и украинским правительством решения Верховной Рады, и устранить все существующие недостатки идеи достройки в законопроекте, который будет вскоре внесен Кабинетом Министров Украины", - резюмировал нардеп.

Строительство АЭС в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, "Энергоатом" начал первые шаги к восстановлению проекта Чигиринской АЭС, который ранее был заброшен.

В то же время эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная считает, что строительные работы не будут происходить ни на Хмельницкой, ни тем более на Чигиринской АЭС. По ее словам, эта площадка остается в запущенном состоянии, без строительных конструкций, а изменения в гидрогеологических условиях потребуют дополнительных исследований в случае возможного строительства.

Между тем эксперты МАГАТЭ оценили состояние украинской энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает работу атомных станций. В ходе проверки выявлены значительные повреждения на электрических подстанциях, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Что такое Хмельницкая АЭС?

Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) - атомная электростанция, которая расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. На электростанции работает 2 ядерных реактора (подключены в 1987 и 2004 годах) общей мощностью 2000 МВт. Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.

В 9 км севернее АЭС проходит железнодорожная линия Шепетовка - Здолбунов - Львов, на которой расположена железнодорожная станция Кривин, к которой примыкает подъездной железнодорожный путь электростанции.

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