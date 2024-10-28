'Шахед' пролетел критически близко возле Хмельницкой АЭС: подробности

Накануне в ЦПД при СНБО предупреждали о подготовке Россией к новым ударам по Украине.

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РФ готовит новые удары / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

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Россия выпустила Шахеды мимо АЭС во время атаки 28 октября

Энергоатом подтверждает усиление атак РФ на АЭС осенью

В понедельник утром, 28 октября, российский "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС, говорится в сообщении Энергоатома.

Специалисты подчеркивают, что с наступлением осенне-зимнего периода Россия усиливает террор против АЭС, создают новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.

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"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

Ракетная атака на Украину - что готовит Россия

Это не первая попытка РФ "сымитировать" атаку на непосредственно объекты атомных электростанций. Как писал Главред, в ночь на 7 октября российские "Шахеды" в очередной раз нарушили запрещенную для полетов зону вокруг Южноукраинской атомной электростанции. Напомним, до этого уже дважды в течение сентября "Шахеды" летали над Хмельницкой АЭС.

Шахед - основные характеристики / Инфографика: Главред

К слову, то, что Россия готовит удары по украинским АЭС, уже подтверждала украинская разведка. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что РФ фотографировала объекты атомной генерации с помощью китайских спутников.

По его словам, речь идет о трех атомных электростанциях, однако РФ, вероятно, будет атаковать не непосредственно ядерный объект, а оборудование, которое обеспечивает стабильное электропитание АЭС.

Накануне глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что Россия готовит новую волну ударов - в частности, планирует атаковать объекты ядерной энергетики и повредить распределительные мощности атомных станций.

Что такое Хмельницкая АЭС? Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) - атомная электростанция, которая расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. На электростанции работает 2 ядерных реактора (подключены в 1987 и 2004 годах) общей мощностью 2000 МВт. Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. В 9 км севернее АЭС проходит железнодорожная линия Шепетовка - Здолбунов - Львов, на которой расположена железнодорожная станция Кривин, к которой примыкает подъездной железнодорожный путь электростанции.

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