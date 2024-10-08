"Шахеды" пролетели возле ядерных объектов Южноукраинской АЭС: РФ может готовить удары

Российские дроны типа "Шахед" снова пролетели над Южноукраинской АЭС, это может свидетельствовать о подготовке удара со стороны РФ.

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Российские "Шахеды" пролетели возле Южноукраинской АЭС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

В ночь на 7 октября российские "Шахеды" в очередной раз нарушили запретную для полетов зону вокруг Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Расстояние пролета "Шахедов" от ядерных объектов составляло менее 10 километров.

"В ночь с 6 на 7 октября два российских БПЛА были зафиксированы рядом с промышленной площадкой Южно-Украинской АЭС.", - говорится в сообщении. видео дня

В компании написали, что случаи фиксации российских БпЛА в последнее время существенно увеличились. Это может свидетельствовать, что РФ готовится к ударам по украинской ядерной инфраструктуре.

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин отметил, что РФ делает эти шаги абсолютно осознавая возможные последствия.

"Это ядерный терроризм и запугивание всего мира радиационной аварией", - подчеркнул Петр Котин.

Генерация электроэнергии в Украине/ Главред

Что такое Энергоатом Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт (ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был присоединен к энергосистеме). ГП "НАЭК "Энергоатом" обеспечивает более 55% потребности Украины в электроэнергии. Украина занимает седьмое место в мире и второе в Европе по показателю установленной мощности АЭС.

Ракетный удар - что известно

Напомним, в пресс-службе Министерства энергетики Украины сообщали, что в Украине за сутки, в результате обстрелов армии страны-агрессора РФ, зафиксировано обесточивание объектов в шести областях.

Взрывы раздавались также в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что днем, 8 октября российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Харькову.

Военный эксперт Алексей Гетьман сообщал, что российские оккупанты прощупывают украинскую систему ПВО и планируют новый массированный ракетный удар по Украине. Гетьман даже назвал вероятную дату обстрела.

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