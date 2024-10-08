Взрывы гремели в шести областях: РФ массированно ударила по объектам энергетики

Частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 546 населенных пунктов.

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РФ бьет по объектам энергетики / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, КВС ВСУ

В Украине за сутки, в результате обстрелов армии страны-агрессора РФ, зафиксировано обесточивание объектов в шести областях.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram пресс-службы Министерства энергетики Украины.

В каких областях Украины обстреляны энергообъекты:

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Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской.

Уточняется, что в Днепропетровской области по технологическим причинам выключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей. Питание восстановлено.

В то же время, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 2564 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

По состоянию на утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 546 населенных пунктов.

Что такое Министерство энергетики Украины? Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.

Кроме того, в Харьковской области во время выполнения ремонтных работ одна из бригад попала под обстрел. Пострадавших нет.

Как уточнили в Минэнерго, из-за неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 26 населенных пунктах в Сумской области, 5 населенных пунктах в Днепропетровской области и одном населенном пункте в Черкасской области.

/ t.me/Ukrenergo

Ранее сообщалось, что в Украине обесточены 517 населенных пунктов. Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ атаковала энергообъекты в нескольких областях. Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты Украины. В Киевской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей.

Как сообщалось, ранее появился Александр Харченко описал плачевный сценарий на зиму. Если грядущая зима будет холодной с температурой воздуха -5...-15 градусов, то повреждение трансформаторов любой из подконтрольных Украине АЭС приведет к очень тяжелым последствиям.

/ Главред

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