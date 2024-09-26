РФ атаковала энергообъекты в нескольких областях: будут ли выключать свет

Ночью российские оккупанты атаковали беспилотниками энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате повреждений обесточивались бытовые и промышленные потребители. Однако, сегодня отключения электроэнергии не планируются. Об этом сообщают Укрэнерго и Минэнерго.
"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате повреждений - обесточивались бытовые и промышленные потребители. Сейчас большинство из них уже заживлены. Работы по устранению последствий обстрела продолжаются", - сообщили в Укрэнерго.
В то же время, в Минэнерго отметили, что за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В Киевской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, питание частично восстановлено.
В Днепропетровской области в результате обстрела территории подстанции возникло возгорание, при этом выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались. Возгорание ликвидировано.
В Черниговской области в результате вражеских обстрелов обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения оставались 1484 абонента.
В Одесской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также один из объектов снижал нагрузку. Питание восстановлено.
"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 32 188 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений. На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 585 населенных пунктов", - добавили в Минэнерго.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, в ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали Украину с воздуха дронами-камикадзе. Взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Киеве, Ивано-Франковске.
Рано утром 26 сентября около 05:44 в Киеве была слышна целая серия взрывов. В результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме, повреждено около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.
В 10:02 мониторинговые каналы писали о взлете российского МиГ-31К - носителя сверхзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". В Киеве слышали взрывы, но глава Киевской военной администрации Сергей Попко писал, что средства ПВО столицы не работали. Также сообщалось о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области.
В 10:48 Воздушные силы снова предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за МиГ-31К. Известно, что два взрыва прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области.
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