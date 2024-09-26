РФ атаковала энергообъекты в нескольких областях: будут ли выключать свет

На утро остаются частично или полностью обесточенными 585 населенных пунктов.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-energoobekty-v-neskolkih-oblastyah-budut-li-vyklyuchat-svet-10600235.html Ссылка скопирована

Удары РФ по энергетике / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Ночью российские оккупанты атаковали беспилотниками энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате повреждений обесточивались бытовые и промышленные потребители. Однако, сегодня отключения электроэнергии не планируются. Об этом сообщают Укрэнерго и Минэнерго.

"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате повреждений - обесточивались бытовые и промышленные потребители. Сейчас большинство из них уже заживлены. Работы по устранению последствий обстрела продолжаются", - сообщили в Укрэнерго.

В то же время, в Минэнерго отметили, что за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

видео дня

В Киевской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки, питание частично восстановлено.

В Днепропетровской области в результате обстрела территории подстанции возникло возгорание, при этом выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались. Возгорание ликвидировано.

В Черниговской области в результате вражеских обстрелов обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения оставались 1484 абонента.

В Одесской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также один из объектов снижал нагрузку. Питание восстановлено.

"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 32 188 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений. На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 585 населенных пунктов", - добавили в Минэнерго.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали Украину с воздуха дронами-камикадзе. Взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Киеве, Ивано-Франковске.

Рано утром 26 сентября около 05:44 в Киеве была слышна целая серия взрывов. В результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме, повреждено около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.

В 10:02 мониторинговые каналы писали о взлете российского МиГ-31К - носителя сверхзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". В Киеве слышали взрывы, но глава Киевской военной администрации Сергей Попко писал, что средства ПВО столицы не работали. Также сообщалось о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области.

В 10:48 Воздушные силы снова предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за МиГ-31К. Известно, что два взрыва прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред