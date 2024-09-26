Новые пуски "Кинжалов": РФ бьет ракетами по Староконстантинову

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Звуки, похожие на взрывы, звучат в Киеве.

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Миг-31К запускает ракеты "Кинжал" по Украине / Коллаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

Российкая оккупационная армия нанесла по Украине ракетный удар утром 26 сентября. Враг поднял в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинджал".

"Ракетная опасность по всей территории Украины из-за МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - предупредили в 10:48 Воздушных силах.

Мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщали о пусках ракет в сторону Хмельницкой области и города Староконстантинов.

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"Два взрыва прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области. Две аэробалистические Х-47м2. Всего было не менее 4 ракет. Ракетная опасность продолжается до отбоя", - сообщил monitor в 10:59.

Ракета "Кинжал" - основные характеристики / Инфографика: Главред

В Киеве во второй раз за утро были слышны звуки взрывов. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что средства ПВО в столице не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось.

Мониторинговые каналы объяснили, что звуки взрывов, которые украинцы слышали в разных областях, совпадали с траекторией ракет "Кинжал" и были звуками преодоления звукового барьера.

Ночная атака дронов на Украину

Рано утром 26 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

В результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Повреждены около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.

Кроме того, взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Киеве, Ивано-Франковске.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО сбили 66 дронов и четыре ракеты.

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