РФ атаковала инфраструктуру, часть украинцев осталась без света: что известно

Взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Ивано-Франковске.

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После обстрела РФ в Запорожье есть пострадавшие / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали Украину с воздуха дронами-камикадзе. Взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Киеве, Ивано-Франковске. Местные власти рассказали о последствиях вражеских ударов.

Обстрел Запорожья

Как сообщил глава Заорожской ОВА Иван Федоров, ночью оккупанты нанесли удар по Запорожью. Сначала было известно о семи раненых. Позже число пострадавших выросло до восьми.

"Россияне попали в жилую застройку и территорию одного из промышленных предприятий. Изуродованные частные дома. Ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик", - рассказал он.

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Двое раненых во время ночного вражеского обстрела – в больнице. Мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина - в состоянии средней тяжести.

"Наносить удары по гражданскому населению еще и ночью – верх цинизма россии", - отметил Федоров.

По словам главы ОВА, за сутки оккупанты нанесли 424 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области:

войска РФ нанесли 8 авиационных ударов по Запорожью, Каменскому, Малиновке и Левадному;

232 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;

8 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Работино;

176 артобстрелов нанесены по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Работиного, Малой Токмачки, Малиновки, Верхней Терсы и Левадного.

Поступили 126 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Обстрел Николаева

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Детали он пообещал рассказать впоследствии.

"Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключение абонентов. Большая часть уже подключена ​​энергетиками, работы продолжаются. Пострадавших нет", - написал Ким в Telegram.

Атака РФ на Ивано-Франковск

Взрывы были слышны в Ивано-Франковске. Сообщалось, что силы ПВО отбивают атаку "Шахедов".

Мэр Ивано-Франковска рассказал, что из-за атаки российских беспилотников в Ивано-Франковске нет пострадавших. При этом целью оккупантов была гражданская инфраструктура.

Из-за обстрела Ивано-Франковска дронами центр города остался без света. В настоящее время без электроэнергии более пяти улиц.

"В результате ночной атаки российских беспилотников, в Ивано-Франковской общине зафиксированы повреждения электросетей", - сообщает Прикарпатьеоблэнерго.

По данным энергетиков, сейчас обесточена центральная часть Ивано-Франковска. А именно улицы:

Независимости;

Коновальца;

Сечевых Стрельцов;

Степана Бандеры и часть близлежащих.

"Бригады энергетиков уже выехали на ликвидацию повреждений, но на восстановление электроснабжения необходимо время. Поэтому потребителям следует учесть это", - добавили в облэнерго.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Ночная атака дронов на Киев

Рано утром 26 сентября в Киеве прогремела серия взрывов.

Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы направлялось более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

В результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме.

Повреждены около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.

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