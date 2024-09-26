РФ запустила "Кинжалы": в Киеве и Староконстантинове были слышны взрывы

Жители столицы слышали звуки, похожие на взрывы. В КГВА утверждают, что по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось.

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РФ подняла в небо Миг-31К и запустила ракеты "Кинжал" / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/alarmukraine

Утром в четверг, 26 сентября, в Киеве были слышны взрывы. Сразу поле этого в столице включили воздушную тревогу, которая постепенно стала распространяться по другим регионам Украины.

Мониторинговые каналы писали о взлете российского МиГ-31К — носителя сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

"Вероятно пуск Кинжала в направлении Киевщины", - говорится в сообщении monitor в 10:02.

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Также сообщалось о запуске ракет "Кинжал" в направлении Хмельницкой области, в частности, города Староконстантинов.

"Два взрыва прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области. Две аэробалистические Х-47м2. Ракетная опасность продолжается до отбоя", - говорится в сообщении.

О пуске ракет "Кинжал" сообщила и пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31КНе игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Ракета "Кинжал" - курс на Хмельнитчину", - говорится в сообщении.

Тем временем глава Киевской военной администрации Сергей Попко написал в Telegram, что средства ПВО в столице не работали.

"Что касается информации о взрывах в Киеве, которая распространяется в средствах массовой информации. Перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось", - говорится в сообщении.

Что означали звуки взрывов в Киеве

Мониторинговые каналы объясняют, что звуки взрывов, которые украинцы слышали в разных областях, совпадавших с траекторией ракет "Кинжал", это звуки преодоления звукового барьера.

"Ракета летит на почти гиперзвуковой скорости на финальной стадии, соответственно вдоль ее движения, а это обычно Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области - слышны громкие звуки. Не исключаются также дополнительные звуки от попыток перехватить цели в отдельных регионах", - говорится в сообщении.

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Ночная атака дронов на Украину

Рано утром 26 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

В результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Повреждены около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.

Кроме того, взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Киеве, Ивано-Франковске.

В Запорожье число пострадавших выросло до восьми. Россияне попали в жилую застройку и территорию одного из промышленных предприятий. Изуродованные частные дома.

В Николаеве враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключение абонентов.

Мэр Ивано-Франковска рассказал, что из-за атаки российских беспилотников в Ивано-Франковске нет пострадавших. При этом целью оккупантов была гражданская инфраструктура. Центр города остался без света.

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