РФ массированно запустила дроны и ракеты по Украине: раздавались мощные взрывы в 14 областях

Страна-агрессор Россия в ночь на 26 сентября атаковала Украину ракетами и дронами. В Воздушных силах Украины также предупреждали о баллистической опасности.
Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа "Shahed".
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Один - вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - говорится в сообщении ВСУ.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.
Атака РФ по Украине - что известно
Рано утром 26 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.
Известно, что в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме, также обломки упали на территории детского сада.
Этой ночью также взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Киеве, Ивано-Франковске.
В Запорожье количество пострадавших возросло до восьми. Россияне попали в жилую застройку и территорию одного из промышленных предприятий. В Николаеве враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области.
Мэр Ивано-Франковска рассказал, что из-за атаки РФ в городе нет пострадавших. При этом целью оккупантов была гражданская инфраструктура. Центр города остался без света.
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