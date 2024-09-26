РФ массированно запустила дроны и ракеты по Украине: раздавались мощные взрывы в 14 областях

Страна-агрессор Россия в очередной раз атакует Украину ракетами и дронами - что удалось сбить ПВО.

https://glavred.info/ukraine/rf-masovano-zapustila-droni-ta-raketi-po-ukrajini-lunali-potuzhni-vibuhi-10600190.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Украину ракетами и дронами / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия в ночь на 26 сентября атаковала Украину ракетами и дронами. В Воздушных силах Украины также предупреждали о баллистической опасности.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что РФ атаковала Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа "Shahed".

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

видео дня

"В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Один - вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - говорится в сообщении ВСУ.

ВСУ сбили 66 дронов и 4 ракеты / фото: t.me/kpszsu

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

Атака РФ по Украине - что известно

Рано утром 26 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Боевая работа велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десять российских ударных дронов.

Известно, что в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме, также обломки упали на территории детского сада.

Этой ночью также взрывы гремели в Николаеве, Запорожье, Киеве, Ивано-Франковске.

В Запорожье количество пострадавших возросло до восьми. Россияне попали в жилую застройку и территорию одного из промышленных предприятий. В Николаеве враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области.

Мэр Ивано-Франковска рассказал, что из-за атаки РФ в городе нет пострадавших. При этом целью оккупантов была гражданская инфраструктура. Центр города остался без света.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред