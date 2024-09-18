УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Прогремели 57 взрывов в девяти общинах: РФ массированно атаковала Сумщину

Анна Ярославская
18 сентября 2024, 09:40
24
Силами противовоздушной обороны Сумщины ночью 18 сентября были уничтожены 16 вражеских "Шахедов".
ПВО
На Сумщине работали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA, ГосЧС Сумщины

Российская оккупационная армия атаковала Сумскую область - прогремели 57 взрывов. Пострадали Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская общины.

Как сообщили в Сумской ОВА, ночью и утром россияне провели 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

В Великописаревской общине было 5 взрывов. С территории РФ была совершена атака FPV-дронами.

видео дня

По Хотинской общине враг бил из артиллерии (2 взрыва), совершил пуск КАБ (1 взрыв).

В Шалыгинской общине зафиксирована атака БпЛА (2 взрыва).

Краснопольское община: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов). В результате обстрела ранен один человек. Также враг совершил обстрелы из РСЗО (6 взрывов), атаку БпЛА (10 взрывов), атаки FPV-дронами (4 взрыва).

В Белопольской общине были пуски КАБ (6 взрывов), в Путивльской - также зафиксированы пуски КАБ (5 взрывов).

В Юнаковской общине с территории России осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

В Сумской общине зафиксирована атака БпЛА типа "Шахед".

В Николаевской общине осуществлены пуски КАБ (4 взрыва).

"Кроме того, силами противовоздушной обороны Сумщины сегодня ночью 18 сентября были уничтожены 16 вражеских "Шахедов", - говорится в сообщении Сумской ОВА.

Массированная атака РФ на Украину ночью 18 сентября

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Большое количество беспилотников было запущено врагом из Курской области РФ и залетало в Сумскую область.

На Сумщине раздавались мощные взрывы. Вражеские "Шахеды" атаковали и областной центр. Местные жители сообщают, что "Шахеды" летели один за другим. Силы ПВО делали все возможное, чтобы не дать вражеским дронам долететь до "цели".

Также известно, что РФ атаковала Запорожскую область. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что под атакой была Камышеваская община. Россияне разрушили частные дома и инфраструктурный объект. В результате этого погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро - ранены.

Кроме того, в ночь на 18 сентября в Киеве и области были слышны звуки взрывов. На подступах к городу работала противовоздушная оборона.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Есть погибший и раненый: россияне ударили по Кировоградской области

Есть погибший и раненый: россияне ударили по Кировоградской области

10:45 Украина
РФ запустила по Украине более полусотни дронов, их сбивали в 8 областях: детали

РФ запустила по Украине более полусотни дронов, их сбивали в 8 областях: детали

10:10 Украина
Пылает склад с ракетами С-300, С-400 и "Искандер": детали атаки по Тверской области

Пылает склад с ракетами С-300, С-400 и "Искандер": детали атаки по Тверской области

09:56 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей 66740

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области 17631

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

Под запретом 4 вещи: что нельзя держать на подоконнике 11461

Под запретом 4 вещи: что нельзя держать на подоконнике

Александра Усика задержали в Польше: все подробности 10673

Александра Усика задержали в Польше: все подробности

Последние новости

11:07

Удар дронов по арсеналу в российском Торопце спровоцировал землетрясение

10:51

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября: Драконам - серьезные столкновения, Обезьянам - проблемы со здоровьем

10:48

На дорогах заметили новый дорожный знак: мало кто догадается, что он означает

10:45

Есть погибший и раненый: россияне ударили по Кировоградской области

10:23

Усика задержали в Польше: причина не укладывается в голове - польские СМИ

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
10:10

РФ запустила по Украине более полусотни дронов, их сбивали в 8 областях: детали

09:56

Пылает склад с ракетами С-300, С-400 и "Искандер": детали атаки по Тверской областиФотоВидео

09:50

Групповые мишени для HIMARS: ВСУ мощно бьют по россиянам на полигонах – Forbes

09:41

"В разводе уже": внук Аллы Пугачевой расстался с женой, которая сидит в РФ - росСМИ

Реклама
09:40

Прогремели 57 взрывов в девяти общинах: РФ массированно атаковала Сумщину

09:00

"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны

08:51

"Наш президент лично решал": Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в Кракове

08:51

Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах на Донбассе — DeepState

08:50

"Они победят": в Госдепе назвали ключевую помощь для успеха ВСУ

08:44

"Эта красная линия будет активна, пока РФ не начнет проседать": аналитик предупредил об угрозе

08:10

Детектив "Бессмертный Трамп", или невидимка для киллеровмнение

07:52

Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске – ISW

07:30

В Тверской области РФ после атаки дронов мощно горит склад боеприпасовВидео

07:05

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти все нули среди С за 8 секунд

06:49

В Киеве и области были слышны взрывы: что известно о дроновой атаке РФ

Реклама
06:10

Чего ждет Украина?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 19 сентября: Овнам - переломный момент, Рыбам - волна энергии

04:37

Чем разбавить лак для ногтей: лайфхаки спасут любой маникюр

04:00

"Довольно дерзко": как операция ВСУ в Курской области повлияла на ход войны

03:37

Женщина нашла тайную комнату в ванной: внутри ее ждала неожиданная находкаВидео

03:00

Найти воришку могут только люди со зрением снайпера: сверхинтересная головоломка

03:00

"Хочется плакать постоянно": известная украинская журналистка перенесла сложную операцию

02:40

Раскрыта причина загадочной смерти звезды сериала "Альф"

02:25

Мощные взрывы, под завалами люди: массированная атака РФ на УкраинуВидео

02:20

Где нужно хранить бананы на кухне: будут свежими целую неделю

01:41

"Большого ослабления РФ не хочет никто": Рустамзаде оценил, развалится ли Россия

00:37

"Я возмущен таким отношением": Зеленский рассказал подробности задержания УсикаВидео

17 сентября, вторник
23:17

Александра Усика задержали в Польше: все подробностиВидео

23:07

Признаки, указывающие на боль у кошки: когда стоит обращаться к ветеринару

22:52

Жена "Кена" Гослинга призналась, что заставило ее уйти из кино

22:02

Может сработать: в США впервые прокомментировали план мира Зеленского

21:59

ВСУ расправятся одними дронами: что задумал Лукашенко на границе

21:49

"Не ходила, не говорила, не ела": Наталья Могилевская рассказала правду о приемной дочери

21:41

"Хочу посниматься в кино": Алексей Панин планирует возвращение в РФ

21:40

Почему итальянцы пьют кофе стоя возле бара: хитрый секрет, который стоит знать

Реклама
21:36

F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины

21:16

Пользователи Apple массово жалуются на iOS 18: как обновление "убивает" iPhone

21:13

Видео: Шакира ушла со сцены из-за наглого поклонника, который просунул телефон под юбкуВидео

20:53

Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под МариуполемФото

20:50

Годами сыр хранят неправильно: шеф-повар поделилась революционным способомВидео

20:48

Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

20:46

Деми Мур призналась, за что измывалась и ненавидела себя в юности

20:18

Королевский дворец "отрезал" Меган Маркл от принца Гарри

20:09

Зайти в город не удается: как Покровское направление превратилось в ад для РФ

19:59

Под жестким табу советской власти: почему в СССР дети любили жевательную резинку

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять