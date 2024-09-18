Прогремели 57 взрывов в девяти общинах: РФ массированно атаковала Сумщину

Силами противовоздушной обороны Сумщины ночью 18 сентября были уничтожены 16 вражеских "Шахедов".

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На Сумщине работали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA, ГосЧС Сумщины

Российская оккупационная армия атаковала Сумскую область - прогремели 57 взрывов. Пострадали Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская общины.

Как сообщили в Сумской ОВА, ночью и утром россияне провели 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

В Великописаревской общине было 5 взрывов. С территории РФ была совершена атака FPV-дронами.

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По Хотинской общине враг бил из артиллерии (2 взрыва), совершил пуск КАБ (1 взрыв).

В Шалыгинской общине зафиксирована атака БпЛА (2 взрыва).

Краснопольское община: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов). В результате обстрела ранен один человек. Также враг совершил обстрелы из РСЗО (6 взрывов), атаку БпЛА (10 взрывов), атаки FPV-дронами (4 взрыва).

В Белопольской общине были пуски КАБ (6 взрывов), в Путивльской - также зафиксированы пуски КАБ (5 взрывов).

В Юнаковской общине с территории России осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

В Сумской общине зафиксирована атака БпЛА типа "Шахед".

В Николаевской общине осуществлены пуски КАБ (4 взрыва).

"Кроме того, силами противовоздушной обороны Сумщины сегодня ночью 18 сентября были уничтожены 16 вражеских "Шахедов", - говорится в сообщении Сумской ОВА.

Массированная атака РФ на Украину ночью 18 сентября

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Большое количество беспилотников было запущено врагом из Курской области РФ и залетало в Сумскую область.

На Сумщине раздавались мощные взрывы. Вражеские "Шахеды" атаковали и областной центр. Местные жители сообщают, что "Шахеды" летели один за другим. Силы ПВО делали все возможное, чтобы не дать вражеским дронам долететь до "цели".

Также известно, что РФ атаковала Запорожскую область. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что под атакой была Камышеваская община. Россияне разрушили частные дома и инфраструктурный объект. В результате этого погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро - ранены.

Кроме того, в ночь на 18 сентября в Киеве и области были слышны звуки взрывов. На подступах к городу работала противовоздушная оборона.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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