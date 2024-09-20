РФ атаковала "Шахедами" шесть регионов Украины, гремели взрывы: что известно

Атака дронов началась поздно вечером 19 сентября.

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Ночью Украина отбивала атаку российских дронов / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, УНИАН

В ночь на 20 сентября почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Страна-агрессор Россия устроила массированную атаку ударными БПЛА. Работали силы противовоздушной обороны.

Атака дронов началась поздно вечером 19 сентября. Взрывы слышали в пригороде Днепра, Запорожье, Ровно, Хмельницкой области и Ивано-Франковске. Сообщалось и о работе ПВО в Киевской области.

Утром 20 сентября стало известно, что на Львовщине в результате падения обломков дрона вспыхнул пожар, повреждено авто.

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Во время воздушной тревоги, которая длилась на Львовщине с 03:56 по 04:32 20 сентября, в воздушное пространство области залетел один вражеский ударный беспилотник. Силы ПВО ПвК "Запад" уничтожили его.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в результате падения обломков БПЛА около 04:30 возник пожар в одном из сел области. Загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили пожарные. Привлекали 20 пожарных и 4 единицы спецтехники.

Повреждены три автомобиля (1 грузовой и 2 легковых), в жилых домах неподалеку выбиты окна. Жертв или пострадавших нет.

Напомним, 19 сентября РФ нанесла удар по городу Сумы. Россияне попали пансионат для пожилых людей. Один человек погиб, еще 13 - получили травмы разной степени тяжести. Пациенты пансионата эвакуированы в специально подготовленные для них места, где созданы все необходимые условия. Людям оказывается медицинская и психологическая помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку. Он заявил, что на момент авиаудара в здании были почти 300 человек - более 200 пациентов и 60 человек персонала. Зеленский убежден, что РФ намеренно ударила по пансионату, зная, что там нет военных.

Как сообщал Главред, В ночь на 19 сентября Харьков был атакован российскими оккупантами. Армия РФ ударила по огороду дважды, применив управляемые авиационные бомбы.

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