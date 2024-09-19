РФ дважды за ночь обстреляла Харьков: оккупанты ударили по городу тремя КАБами

В ночь на 19 сентября Харьков был атакован российскими оккупантами. Армия РФ ударила по огороду дважды, применив управляемые авиационные бомбы.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram о первых "прилетах" около полуночи. По его словам, удары пришлись по лесополосе в Шевченковском районе. Вспыхнул пожар.
Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов – в них выбиты стекла.
В 04:52 Терехов сообщил о еще одном ударе по городу. В это время продолжалась воздушная тревога, объявленная в области.
Как рассказал мэр, войска РФ ударили по Харькову тремя управляемыми авиабомбами.
"Один из "прилетов" между школой и детсадом в Индустриальном районе. Информации о пострадавших на данный момент нет. Другие места попадания вражеских КАБов уточняются", - сообщил глава города.
Второй "прилет" бомбы пришелся у депо в Салтовском районе.
"Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается", написал мэр.
Третий КАБ упал в пригороде.
В Харьковской областной прокуратуре рассказали детали ночного российского удара по Харькову. По словам, спикера Дмитрия Чубенко, оккупанты уничтожили 2 частных жилых дома. Загорелось хозяйственное сооружение и лесистая местность — примерно 1000 квадратных метров.
Травмированных и погибших людей нет.
Согласно предварительным данным, враг использовал баллистическое вооружение для удара.
Российские обстрелы Харькова - последние новости
Днем 17 сентября РФ осуществила очередной обстрел Харькова и его окрестностей. Один из прилетов пришелся по лесополосе возле торгового центра. В результате атаки ранения получили четыре спасателя, которые ликвидировали пожар рядом. Всего пострадали шесть человек.
15 сентября оккупанты ударили по Харькову и району. Всего было зафиксировано 6 взрывов. Один из КАБов ударил прямо по жилому многоэтажному дому. В результате был разрушен один подъезд.
12 сентября в Харькове прогремели очень мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов КАБами по городу.
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