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РФ дважды за ночь обстреляла Харьков: оккупанты ударили по городу тремя КАБами

Анна Ярославская
19 сентября 2024, 06:50
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Пока что информации о пострадавших нет.
Спасатель ГосЧС
Спасатели находятся на местах "прилетов" в Харькове / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 19 сентября Харьков был атакован российскими оккупантами. Армия РФ ударила по огороду дважды, применив управляемые авиационные бомбы.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram о первых "прилетах" около полуночи. По его словам, удары пришлись по лесополосе в Шевченковском районе. Вспыхнул пожар.

Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов – в них выбиты стекла.

видео дня

В 04:52 Терехов сообщил о еще одном ударе по городу. В это время продолжалась воздушная тревога, объявленная в области.

Как рассказал мэр, войска РФ ударили по Харькову тремя управляемыми авиабомбами.

"Один из "прилетов" между школой и детсадом в Индустриальном районе. Информации о пострадавших на данный момент нет. Другие места попадания вражеских КАБов уточняются", - сообщил глава города.

Второй "прилет" бомбы пришелся у депо в Салтовском районе.

"Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается", написал мэр.

Третий КАБ упал в пригороде.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

В Харьковской областной прокуратуре рассказали детали ночного российского удара по Харькову. По словам, спикера Дмитрия Чубенко, оккупанты уничтожили 2 частных жилых дома. Загорелось хозяйственное сооружение и лесистая местность — примерно 1000 квадратных метров.

Травмированных и погибших людей нет.

Согласно предварительным данным, враг использовал баллистическое вооружение для удара.

Российские обстрелы Харькова - последние новости

Днем 17 сентября РФ осуществила очередной обстрел Харькова и его окрестностей. Один из прилетов пришелся по лесополосе возле торгового центра. В результате атаки ранения получили четыре спасателя, которые ликвидировали пожар рядом. Всего пострадали шесть человек.

15 сентября оккупанты ударили по Харькову и району. Всего было зафиксировано 6 взрывов. Один из КАБов ударил прямо по жилому многоэтажному дому. В результате был разрушен один подъезд.

12 сентября в Харькове прогремели очень мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов КАБами по городу.

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