Разрушен подъезд, под завалами есть люди: жуткие подробности удара по Харькову

Российские оккупанты ударили по Харькову и району шестью КАБами.

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РФ ударила по многоэтажному дому в Харькове / Коллаж: Главред, ГСЧС, Олег Синегубов

Российские оккупанты ударили по Харькову и району. Всего было зафиксировано 6 взрывов. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Один из КАБов ударил прямо по жилому многоэтажному дому. В результате этого разрушен один подъезд. Под завалами могут быть люди, там продолжается поисково-спасательная операция.

"Разрушен один подъезд дома. Пожар на 9 этаже. Повреждено не менее 1500 окон. Десятки поврежденных автомобилей ... Под завалами могут быть люди. Проводится эвакуация жителей. Работают на месте профильные, гуманитарные и международные и украинские организации", - заявил Олег Синегубов. видео дня

Смотрите видео о последствиях удара по многоэтажке в Харькове:

РФ ударила по многоэтажному дому в Харькове / фото: скриншот

По данным ОВА, количество пострадавших возросло до 35. Госпитализировать пришлось 14 человек, другим помогают на месте. Известно, что одна женщина и 12-летний мальчик находятся в тяжелом состоянии.

Служащие ГСЧС спасли мужчину с собакой с 12-го этажа. Под завалами еще находятся люди, полностью разрушены три квартиры.

Известно, что среди пострадавших есть взрослые в возрасте от 33 до 86 лет, а также дети - 1, 4, 12 лет.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Удары РФ по Харькову - последние новости

В субботу, 7 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе прогремело несколько взрывов. Пострадало садовое товарищество в Индустриальном районе. Еще один удар - в Малой Даниловке в частный сектор.

Мощные взрывы прогремели в Харькове и днем в понедельник, 2 сентября. Местные власти призвали горожан к осторожности.

Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территория возле Гидропарка в Киевском районе.

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