РФ бьет по гражданским в Харькове: в городе прогремела серия мощных взрывов

Российские оккупанты ударили КАБами по одному густонаселенному району Харькова.
В Харькове прогремели очень мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов КАБами по городу.
Вражеский обстрел подтвердил и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" - написал он.
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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне дважды ударили по одному из густонаселенных районов города.
"На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
После взрывов над городом поднялись столбы густого дыма.
Синегубов добавил, что попадание было рядом с частным домом. Информации о пострадавших пока нет.
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