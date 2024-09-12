РФ бьет по гражданским в Харькове: в городе прогремела серия мощных взрывов

Российские оккупанты ударили КАБами по одному густонаселенному району Харькова.

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РФ ударили КАБами по Харькову / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram (иллюстративное фото)

В Харькове прогремели очень мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов КАБами по городу.

Вражеский обстрел подтвердил и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" - написал он.

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что россияне дважды ударили по одному из густонаселенных районов города.

"На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

После взрывов над городом поднялись столбы густого дыма.

РФ ударили КАБами по Харькову / фото: Telegram

Синегубов добавил, что попадание было рядом с частным домом. Информации о пострадавших пока нет.

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