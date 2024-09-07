Россияне ударили по Харькову: в городе два прилета, возник пожар

В субботу, 7 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В городе шумно, находитесь в безопасных местах!" - подчеркнул Терехов.
Первый взрыв в Харькове прогремел около 17:49. Сразу за ним в городе прогремел повторный взрыв. На момент взрывов в городе уже 25 минут действовала воздушная тревога.
По словам Синегубова, службы выехали для проверки мест попаданий. Сейчас информации о пострадавших нет.
"Зафиксировали вражеские удары по Харькову. Предварительно - садовое товарищество в Индустриальном районе. Еще один удар в Малой Даниловке в частный сектор", - уточнил он.
Мэр города подтвердил вражеские удары по Харькову. Россияне атаковали Индустриальный и Салтовский район.
"На месте одного из прилетов пожар. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. На месте работают все соответствующие службы", - добавил Терехов.
Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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Напомним, в ночь на 7 сентября в Киеве прогремели взрывы из-за атаки ударных дронов РФ. В Печерском районе зафиксировано падение обломков, которые вызвали возгорание на открытой территории, но жертв и серьезных разрушений не было.
Также утром 6 сентября в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. В результате российского удара в городе есть жертвы, пострадавшие и разрушения.
Как сообщал Главред, Иран, по информации издания The Times, мог отправить России более 200 баллистических ракет малой дальности, в частности модели Fath-300, которые способны поражать цели на расстоянии более 110 км. Ими РФ может бить по крупным городам, таким как Харьков и Сумы, а также по населенным пунктам вблизи линии фронта.
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