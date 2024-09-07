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В Киеве гремели взрывы после атаки дронов: обломки БПЛА рухнули в центре города

Алексей Тесля
7 сентября 2024, 07:04
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Ударные дроны заходили на Киев со стороны Яготинского и Переяславского районов.
Дрон, мобильная группа ПВО
В Киеве прогремели взрывы после атаки беспилотников / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

В ночь на субботу, 7 сентября, в Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги и предупреждения об атаке ударных беспилотников армии РФ.

О работе в Киеве сил противовоздушной обороны сообщили в Киевской городской военной администрации.

Ранее в Командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о том, что дроны заходят со стороны Яготинского и Переяславского районов.

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В результате атаки российских ударных БпЛА в нескольких районах Киева было зафиксировано падение обломков.

Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, в Печерском районе, по предварительной информации, обломки упали во дворе жилого дома. На место выехали оперативные подразделения.

В этом же районе произошло возгорание на открытой территории. Работали силы ГСЧС. Жертв и разрушений нет.

При этом информация о падении обломков российских ударных БпЛА на территории Днепровского района не подтвердилась.

Подробности атаки дронов на Киев

Попко уточнил, что к Киеву вражеские дроны добрались около трех часов ночи: "Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18 минут. Но за это время над Киевом громко трудилась противовоздушная оборона".

По его данным, все беспилотники, угрожавшие столице, были уничтожены и ни один из БПЛА противника не достиг своей цели.

"В результате атаки российских ударных дронов в Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2 (в дальнейшем ликвидировано)", - пишет глава КГВА.

Предварительно в городе без пострадавших и разрушений. Данные оперативного сведения обновляются, резюмировал Попко.

Кто такой Сергей Попко?

Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

Удары РФ по Киеву - последние новости по теме

Напомним, утром 5 сентября в Киеве и окрестностях города прогремели взрывы. Перед этим была объявлена тревога из-за угрозы вражеских дронов. В Киевской городской военной администрации заявили о работе сил ПВО.

Накануне спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов предупредил, что Киев является приоритетной целью российских оккупантов, поэтому не исключены новые удары РФ по столице Украины.

Ранее стало известно, что главными целями массированной атаки на Киев 2 сентября, могли быть правительственные здания, в частности так называемый центр принятия решения, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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/ Инфографика: Главред

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