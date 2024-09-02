Атака ракетами и дронами: в КГВА назвали вероятные цели новых ударов РФ по Киеву

Киев является приоритетной целью российских оккупантов, поэтому не исключены новые удары РФ по столице Украины, заявил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.
"Он (враг, - ред.) будет тратить драгоценные ракеты, в том числе и на столицу. Это и крылатые ракеты, и баллистика, и дроны", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.
Вместе с тем представитель КГВА предупредил о том, что российские оккупанты могут попытаться истощить противовоздушную оборону вокруг столицы, поразить объекты инфраструктуры, центры принятия решений, а также западные системы ПВО, защищающие столицу Украины. Говоря о вероятности новых ударов по Киеву, он не исключил, что это могут быть как дроновые, так и комбинированные удары.
"Это попытка истощить ПВО вокруг Киева, поразить объекты инфраструктуры, центры принятия решений или силы и средства ПВО западных образцов. Прогнозируем, что атаки будут продолжаться. Поэтому еще раз скажу о безопасности - жизнь и здоровье украинцев это самое главное, что у нас есть", - добавил Шаманов.
Что такое крылатая ракета?
Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".
Удары РФ по Киеву - последние новости по теме
Напомним, утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.
В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. Зафиксировано возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. По данным КГВА, силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических. Кроме того, был сбит ударный беспилотник.
Как сообщалось ранее, страна-агрессор РФ устроила очередную воздушную атаку на Киев. Оккупанты применили ударные дроны Shahed. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, дроны запустили с территории Курской области РФ, беспилотники пролетели в Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.
Другие новости:
- Все в огне, есть раненые: РФ ударила ракетой по детдому в Сумах
- Россия вновь пугает ядерным оружием: оккупанты изменят "ядерную доктрину"
- Пылают дома и авто: после удара РФ по Киеву в Белгороде прогремели взрывы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред