Атака ракетами и дронами: в КГВА назвали вероятные цели новых ударов РФ по Киеву

Россияне могут попытаться истощить ПВО вокруг столицы, не исключает Михаил Шаманов.

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РФ может готовить новый удар по Киеву / Коллаж: Главред, Фото: КГВА

Киев является приоритетной целью российских оккупантов, поэтому не исключены новые удары РФ по столице Украины, заявил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

"Он (враг, - ред.) будет тратить драгоценные ракеты, в том числе и на столицу. Это и крылатые ракеты, и баллистика, и дроны", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Вместе с тем представитель КГВА предупредил о том, что российские оккупанты могут попытаться истощить противовоздушную оборону вокруг столицы, поразить объекты инфраструктуры, центры принятия решений, а также западные системы ПВО, защищающие столицу Украины. Говоря о вероятности новых ударов по Киеву, он не исключил, что это могут быть как дроновые, так и комбинированные удары.

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"Это попытка истощить ПВО вокруг Киева, поразить объекты инфраструктуры, центры принятия решений или силы и средства ПВО западных образцов. Прогнозируем, что атаки будут продолжаться. Поэтому еще раз скажу о безопасности - жизнь и здоровье украинцев это самое главное, что у нас есть", - добавил Шаманов.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Удары РФ по Киеву - последние новости по теме

Напомним, утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. Зафиксировано возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. По данным КГВА, силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических. Кроме того, был сбит ударный беспилотник.

Как сообщалось ранее, страна-агрессор РФ устроила очередную воздушную атаку на Киев. Оккупанты применили ударные дроны Shahed. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, дроны запустили с территории Курской области РФ, беспилотники пролетели в Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.

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