РФ ударила по Киеву "Искандерами", Х-101 и дроном: силы ПВО уничтожили десятки ракет

Столичные власти сообщили подробности утренней ракетной атаки на Киев. По данным Киевской городской военной администрации, российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Удар был комбинированным – крылатыми и баллистическими ракетами.
"Крылатые ракеты (потенциально Х-101), вероятнее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области, РФ. В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления", - говорится в сообщении.
Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому еще добавился один ударный БпЛА.
Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических. Кроме того, был сбит ударный беспилотник.
В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.
Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Тем временем в ГосЧС сообщили, что спасатели ликвидируют последствия утренней атаки на Киев
В Святошинском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание 4 автомобилей, пожар ликвидирован. По другому адресу горит двухэтажное здание складского помещения. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 700 кв. м.
Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро, на площади 20 кв.м. Горел пункт приема вторсырья.
Голосеевский район: произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар на площади 6 кв. м ликвидирован.
В Шевченковском районе чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м. Продолжается разбор конструкций.
Информация о пострадавших уточняется.
Ракетный удар по Киеву 2 сентября 2024
Рано утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.
Первые взрывы в Киеве были слышны около 5:19. В Воздушных силах и на мониторинговых каналах предупреждали о пуске баллистики на Киев.
Отбой тревоги в столице был объявлен в 06:28.
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