РФ ударила по Киеву "Искандерами", Х-101 и дроном: силы ПВО уничтожили десятки ракет

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

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​РФ запустила по Киеву ракеты и беспилотник - что известно о последствиях удара / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Столичные власти сообщили подробности утренней ракетной атаки на Киев. По данным Киевской городской военной администрации, российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Удар был комбинированным – крылатыми и баллистическими ракетами.

"Крылатые ракеты (потенциально Х-101), вероятнее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области, РФ. В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления", - говорится в сообщении.

Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому еще добавился один ударный БпЛА.

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Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических. Кроме того, был сбит ударный беспилотник.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений.

Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Тем временем в ГосЧС сообщили, что спасатели ликвидируют последствия утренней атаки на Киев

В Святошинском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание 4 автомобилей, пожар ликвидирован. По другому адресу горит двухэтажное здание складского помещения. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 700 кв. м.

Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро, ​​на площади 20 кв.м. Горел пункт приема вторсырья.

Голосеевский район: произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар на площади 6 кв. м ликвидирован.

В Шевченковском районе чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м. Продолжается разбор конструкций.

Информация о пострадавших уточняется.

Ракетный удар по Киеву 2 сентября 2024

Рано утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.

Первые взрывы в Киеве были слышны около 5:19. В Воздушных силах и на мониторинговых каналах предупреждали о пуске баллистики на Киев.

Отбой тревоги в столице был объявлен в 06:28.

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