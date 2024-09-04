В результате атаки РФ на Львов мужчина потерял жену и троих детей

Российская ракета ударила по дому, где жила семья из пяти человек, четверо из них погибли.

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Глава семьи единственный, кто выжил в результате попадания российской ракеты / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Андрей Садовый, ЛГС

В среду, 4 сентября оккупационные войска страны-агрессора России атаковали Львов. Одна из ракет попала в жилой дом. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, в нем жила семья Базилевичей.

В Telegram глава города рассказал, что после сегодняшней атаки живым из семьи остался только муж Ярослав. Его жена и трое дочерей - Ярина, Дарья и Эмилия погибли.

Отдельно Садовый рассказал о старшей дочери Ярослава. Ярине Базилевич был всего 21 год. Девушка работала в офисе "Львов - молодежная столица Европы 2025".

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"В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее. Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", - добавил Садовый.

Кто такой Андрей Садовый? Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

Ракетный удар России по Львову

В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К, после чего во Львове прогремели взрывы.

В результате удара страны-агрессора России по Львову известно о семи погибших, среди которых трое детей. Мэр города Андрей Садовый сначала сообщил, что погибли женщина и мужчина. Позже стало известно о других жертвах удара.

Мэр города также сообщил об очень много разрушений - более 50 зданий. Большая часть - это сердце города, историческое наследие.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на очередной акт агрессии России и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвал западных партнеров остановить российский террор.

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