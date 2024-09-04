В результате атаки РФ на Львов мужчина потерял жену и троих детей

В среду, 4 сентября оккупационные войска страны-агрессора России атаковали Львов. Одна из ракет попала в жилой дом. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, в нем жила семья Базилевичей.
В Telegram глава города рассказал, что после сегодняшней атаки живым из семьи остался только муж Ярослав. Его жена и трое дочерей - Ярина, Дарья и Эмилия погибли.
Отдельно Садовый рассказал о старшей дочери Ярослава. Ярине Базилевич был всего 21 год. Девушка работала в офисе "Львов - молодежная столица Европы 2025".
"В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее. Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", - добавил Садовый.
Кто такой Андрей Садовый?
Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.
Ракетный удар России по Львову
В ночь на 4 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетно-дронового удара страны-агрессора РФ. Оккупанты поднимали в небо авиацию - бомбардировщики Ту-22М3 и носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К, после чего во Львове прогремели взрывы.
В результате удара страны-агрессора России по Львову известно о семи погибших, среди которых трое детей. Мэр города Андрей Садовый сначала сообщил, что погибли женщина и мужчина. Позже стало известно о других жертвах удара.
Мэр города также сообщил об очень много разрушений - более 50 зданий. Большая часть - это сердце города, историческое наследие.
Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на очередной акт агрессии России и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвал западных партнеров остановить российский террор.
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