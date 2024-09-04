Мощные взрывы в двух областях: РФ ударила по Украине баллистикой - что известно

Мониторинговые каналы сообщают о звуках взрывов в пределах Сумской и Полтавской областей, продолжается угроза применения баллистики с территории РФ.

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РФ ударила "Искандерами" по двум областям Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Российские оккупанты нанесли баллистические удары по Сумской и Полтавской области. О звуках взрывов в Полтаве и Сумах сообщает Суспільне.

По данным мониторинговых каналов, российские оккупанты применили ракеты Искандер-М для удара по Сумах и Полтавской области.

"Взрывы прогремели на Полтавщине и в Сумах. по меньшей мере 2х Искандер-М. Угроза баллистики продолжается до отбоя", - сообщает monitor. видео дня

Кроме того, по данным мониторинговый канал "Николаевский Ванек", удар баллистики пришелся в пределах Сумского района.

"Баллистика на Полтаву!" Еще баллистика была на Сумской район - там упала", - говорится в сообщении.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Что известно о ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удар по Украине 4 сентября - последствия обстрела Львова

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские ракеты, которые ударили по Львову в ночь на 4 сентября, попали не в "оборонные предприятия", как заявляла кремлевская пропаганда, а в жилые дома. Начальник управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА Виктор Иваницкий подчеркнул, что в районе прилетов не было никаких военных объектов.

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что путинская армия, вероятно, продолжит обстрелы не только энергетической инфраструктуры Украины, но и гражданских объектов, как это произошло во Львове 4 сентября, чтобы вызвать панику среди населения.

По состоянию на 13:00 4 сентября во Львове завершили аварийно-спасательные работы после утренней атаки. По информации ГСЧС, были спасены 12 человек, пострадали 53 человека, а среди 7 погибших есть дети в возрасте 7 и 14 лет.

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