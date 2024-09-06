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Львовщину атаковали "Шахеды": прогремел взрыв и вспыхнул пожар

Анна Ярославская
6 сентября 2024, 06:40
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Из-за падения обломков дронов вблизи Львовской общины вспыхнул пожар - горят складские помещения вблизи села Малехов.
Дрон, силы ПВО
На Львовщине работали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Силы обороны Юга

В ночь на 6 сентября во Львовской области работала противовоздушная оборона, во Львове был слышен взрыв. Регион был атакован вражескими "Шахедами".

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Telegram, что из-за падения обломков дронов вблизи Львовской общины вспыхнул пожар - горят складские помещения вблизи села Малехов.

Информации о пострадавших пока нет. Спасатели тушат пожар..

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Садовый добавил, что на территории Львовской общины на этот раз все спокойно.

Ракетный удар по Львову и Кривому Рогу 4 сентября

В ночь на 4 сентября во Львове прогремели взрывы. Оккупанты нанесли два раектных удара по центру города. По словам мэра Львова Андрея Садового, армия РФ применила ракеты "Кинжал".

Семь человек погибли, в том числе и трое детей. В больницы Первого медобъединения Львова доставили десятки пострадавших.

В результате ночной атаки армии РФ по Львову на улице Коновальца пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации. Всего повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.

Также РФ ударила крылатыми ракетами по отелю в Кривом Роге - пострадали 5 человек. От взрывной волны пострадали более 10 многоэтажек. Пять человек получили ранения, в том числе и 10-летняя девочка.

В Воздушных силах сообщили, что российская оккупационная армия нанесла удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО сбили 22 ударных дрона и 7 крылатых ракет.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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