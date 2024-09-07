РФ ударила по рынку Константиновки из артиллерии: есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области, в результате трое мирных жителей погибли и трое получили ранения.
Армия страны-агрессора РФ в субботу, 7 сентября, накрыла артиллерийским огнем рынок в Константиновке, сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.
"Россияне обстреляли город из артиллерии, убили троих мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь", - подчеркнул он.
По его словам, в городе вследствие обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, административное здание, магазин, аптека, шесть автомобилей и три линии электропередач.
"Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйте своевременно!", - призвал Филашкин жителей города.
Что известно о Константиновке?
Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области. Он расположен в северной части области на реке Кривой Торец и находится всего в 55 км от Донецка. Город был в российской оккупации в период с 28 апреля по 5 июля 2014 года. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Константиновку, применяя разный вид оружия. Об этом сообщает Википедия.
Удары РФ по Константиновке - что известно
Напомним, в пятницу, 9 августа, российские оккупанты ударили по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Президент Украины Владимир Зеленский реагируя на удар страны-агрессора России по Константиновке заявил, что Россия будет отвечать за этот террор.
В ГСЧС Украины сообщали, что пожар, который пылал на площади 1 тыс. кв. м, удалось потушить.
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