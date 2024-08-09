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50 человек попали под удар: стало известно количество погибших и раненых в Константиновке

Алёна Воронина
9 августа 2024, 15:08обновлено 9 августа, 15:46
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На момент удара оккупантов по супермаркету там находились полсотни человек, известно об 11 погибших и десятках раненых. У людей, которые были рядом - контузии.
Удар по Константиновке в Донецкой области
Удар по Константиновке в Донецкой области/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

В результате удара российских оккупантов по городу Константиновка в Донецкой области уже известно об 11 погибших, 44 человека получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Пожар, который пылал на площади 1 тыс. кв. м, удалось потушить.

"Константиновка: сейчас уже 11 погибших и 44 раненых в результате российского удара по городу. Предварительно известно, что для обстрела оккупанты использовали ракету Х-38. Повреждены по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили... На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Работают все профильные службы. Информация о пострадавших и разрушениях будет обновляться", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

видео дня

В супермаркете находились около 50 человек

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона сообщил, что на момент удара российских оккупантов по супермаркету там находились около 50 человек.

"Примерно около 50 человек находились в торговом центре "Эко-маркет". Наши спасатели с полицией и спасательными службами сейчас разбирают завалы, чтобы полностью четко понять, сколько людей погибли и сколько получили ранения", - отметил Филашкин.

Также он рассказал, что получили контузии многие люди, которые находились рядом в МАФах.

Пожар удалось потушить только недавно, ведь постоянно звучала воздушная тревога и российские оккупанты пытались выпустить еще управляемые авиабомбы или ракеты по людям, отметил глава ОВА.

Филашкин рассказал, что детей среди погибших и раненых нет.

"Люди в подавляющем большинстве получили ранения средней тяжести. Если наши врачи не будут справляться, то будем отправлять наших раненых в город Днепр. В настоящее время полностью наши врачи справляются с теми задачами, чтобы оказать людям необходимую помощь", - рассказал председатель ОГА.

Вадим Филашкин
Комментарий главы Донецкой ОГА о последствиях удара по супермаркету в Константиновке/ скрин

Смотрите комментарий главы Донецкой ОВА о последствиях удара по супермаркету в Константиновке:

  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 Фото: t.me/ermaka, t.me/VadymFilashkin
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 Фото: t.me/ermaka, t.me/VadymFilashkin
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 Фото: t.me/ermaka, t.me/VadymFilashkin
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 Фото: t.me/ermaka, t.me/VadymFilashkin
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 ГСЧС Украины в Донецкой области
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 ГСЧС Украины в Донецкой области
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 ГСЧС Украины в Донецкой области
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 ГСЧС Украины в Донецкой области
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 ГСЧС Украины в Донецкой области
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 ГСЧС Украины в Донецкой области
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 ГСЧС Украины в Донецкой области
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 ГСЧС Украины в Донецкой области
  • Удар по Константиновке 9 августа 2024
    Удар по Константиновке 9 августа 2024 ГСЧС Украины в Донецкой области
Удар РФ по супермаркету в Константиновке - что известно

Страна-агрессор Россия днем в пятницу, 9 августа, ударила по супермаркету в Константиновке. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин подчеркнул, что "это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян".

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на удар по Константиновке. Он отметил, что продолжается спасательная операция, и будет сделано всё, чтобы спасти людей, которые могли остаться под завалами.

"Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", - подчеркнул Зеленский.

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