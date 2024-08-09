РФ не так сильна, как кажется, ее "красные линии" являются просто словами - The Guardian

Операция в Курской области подрывает авторитет России и показывает ее слабость перед международным сообществом.

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РФ не так сильна, как кажется, ее "красные линии" являются просто словами/ коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Операция на Курщине показывает слабость страны-агрессора России и недействительность выставленных российским диктатором Владимиром Путиным "красных линий". Это показывает, что РФ не такая уж и сильная, как некоторые считают.

Такое мнение высказала эксперт по Украине и научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Джейд МакГлинн, пишет The Guardian. МакГлинн отметила, что хоть она и немного озадачена работой якобы "украинских военных" на территории РФ, такая политическая стратегия оказалась очень успешной.

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Она подчеркнула, что эта операция подрывает авторитет России и показывает ее слабость перед международным сообществом.

В The Guardian в то же время уточнили, что РФ может отомстить Западу за операцию в Курской области. В издании отмечают, что именно по этой причине американский презиеднт Джо Байден и другие лидеры западных стран ограничили применение западного оружия (например, самолетов F-16) внутри границ Украины.

Также отмечается, что пока нет подтверждений, что во время операции на Курщине было применено западное оружие. Хотя, как пишут в The Guardian, РФ заявляла о якобы использовании Украиной бронетехники Stryker и Bradley.

The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в The Telegraph сообщали, что операция в Курской области имеет три цели. При этом отмечается, что Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Также ранее сообщалось, что у Зеленского объяснили реакцию мира на кризис в Курске. Мировое сообщество считает территорию России вполне легитимной целью, его реакция является абсолютно спокойной и взвешенной, считает советник главы Офиса президента.

Напомним, США "дали добро" на операцию в Курской области - в Пентагоне сделали заявление. Украина на фоне событий в приграничном регионе РФ просит Соединенные Штаты разрешить наносить удары ATACMS.

Также сообщалось, что в ISW описали 4 возможных сценария реакции России на операцию в Курской области. То, какой именно из этих сценариев будут готовы задействовать российские оккупанты, будет зависеть от оценки военным командованием РФ серьезности ситуации.

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