УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ не так сильна, как кажется, ее "красные линии" являются просто словами - The Guardian

Алёна Воронина
9 августа 2024, 12:08
148
Операция в Курской области подрывает авторитет России и показывает ее слабость перед международным сообществом.

Путин, танк Т-34
РФ не так сильна, как кажется, ее "красные линии" являются просто словами/ коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Операция на Курщине показывает слабость страны-агрессора России и недействительность выставленных российским диктатором Владимиром Путиным "красных линий". Это показывает, что РФ не такая уж и сильная, как некоторые считают.

Такое мнение высказала эксперт по Украине и научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Джейд МакГлинн, пишет The Guardian. МакГлинн отметила, что хоть она и немного озадачена работой якобы "украинских военных" на территории РФ, такая политическая стратегия оказалась очень успешной.

видео дня

Она подчеркнула, что эта операция подрывает авторитет России и показывает ее слабость перед международным сообществом.

В The Guardian в то же время уточнили, что РФ может отомстить Западу за операцию в Курской области. В издании отмечают, что именно по этой причине американский презиеднт Джо Байден и другие лидеры западных стран ограничили применение западного оружия (например, самолетов F-16) внутри границ Украины.

Также отмечается, что пока нет подтверждений, что во время операции на Курщине было применено западное оружие. Хотя, как пишут в The Guardian, РФ заявляла о якобы использовании Украиной бронетехники Stryker и Bradley.

The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в The Telegraph сообщали, что операция в Курской области имеет три цели. При этом отмечается, что Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Также ранее сообщалось, что у Зеленского объяснили реакцию мира на кризис в Курске. Мировое сообщество считает территорию России вполне легитимной целью, его реакция является абсолютно спокойной и взвешенной, считает советник главы Офиса президента.

Напомним, США "дали добро" на операцию в Курской области - в Пентагоне сделали заявление. Украина на фоне событий в приграничном регионе РФ просит Соединенные Штаты разрешить наносить удары ATACMS.

Также сообщалось, что в ISW описали 4 возможных сценария реакции России на операцию в Курской области. То, какой именно из этих сценариев будут готовы задействовать российские оккупанты, будет зависеть от оценки военным командованием РФ серьезности ситуации.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Удар РФ по Константиновке: появилась информация о погибших и раненых

Удар РФ по Константиновке: появилась информация о погибших и раненых

13:05 Украина
Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает

12:59 Синоптик
РФ ударила по супермаркету в Константиновке: первые подробности

РФ ударила по супермаркету в Константиновке: первые подробности

12:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Паскудные для Украины : стали известны главные требования России для окончания войны 5028

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ 4476

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ

Под Курском против россиян могла быть применена «скифская тактика»: что это такое 4286

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой 2633

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой

Последние новости

13:14

Прокляли до седьмого колена: молодуха путиниста Петросяна серъезно попала

13:10

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способВидео

13:05

Удар РФ по Константиновке: появилась информация о погибших и раненыхФото

12:59

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает

12:56

Потери армии РФ поражают количеством: военный о ситуации в Часовом Яру

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
12:51

Начинать стоит уже с августа: как подготовить клубнику к зиме - главные советыВидео

12:29

Дорофеева оказалась на больничной койке

12:27

РФ ударила по супермаркету в Константиновке: первые подробностиФото

12:21

Украина может обменять захваченные районы Курcкой области: в BILD раскрыли детали

Реклама
12:08

РФ не так сильна, как кажется, ее "красные линии" являются просто словами - The Guardian

11:55

Света не будет до 12 часов в сутки: неутешительный прогноз для украинцев

11:49

Еще и соседей будете угощать: как приготовить гору сочнейших котлет из одного куриного филеВидео

11:48

Гороскоп на завтра 10 августа: Козерогам - резкие перемены, Рыбам - обострение проблем

11:47

Путин потирает руки: в Германии выступили против помощи Украине

11:13

Удары по территории РФ: сделают ли они Москву более сговорчивой - политологВидео

11:12

Еще одна "народная республика": эксперт объяснил планы РФ по странам Балтии

10:51

"Это минимальная задача Кремля": эксперт назвал цель Путина в Украине до конца 2024 года

10:42

Минус 700 авиабомб: в Генштабе подтвердили удар по аэродрому в Липецке

10:25

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Крысам - сплошная агрессия, Собакам - потери

10:22

Оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Донецкой областей: детали от ISW

Реклама
10:08

"Не налет, а вторжение": к боям присоединилась одна из сильнейших бригад ВСУ — Forbes

10:08

"Кремль чувствует, что его боятся": Золотарев объяснил, как поведение США поощряет РФ воеватьВидео

10:01

"Отрабатывают": россияне жестко атакуют Максим Галкина

09:36

Харрис и Трамп окончательно договорились о дебатах: когда они пройдут

08:56

"Это постоянный круг": Наталья Могилевская столкнулась с трудностями

08:47

В DeepState впервые показали карту боев в Курской области РФ

08:43

Операция в Курской области: в ISW описали 4 возможных сценария реакции России

08:16

"Чудом не зарезали": путинист Иван Охлобыстин набредил о том, как чуть не погиб

08:00

Неизвестный, но проукраинский: как вице-президент Камалы Харрис поможет Украинемнение

07:47

Атака дронов в РФ: в Липецке пылает аэродром, детонируют боеприпасы, объявлена эвакуация

07:10

Загадка, которая запутает каждого: нужно найти цифру-самозванку

07:07

"Нептуны", дроны и морские БПЛА: оккупанты в Крыму пожаловались на массированную атаку

06:26

Собаку признали бешеной: как в мире отреагировали на события в Курской областимнение

04:45

Пока что Путину ничего не угрожает, он за год еще больше зацементировал систему - ЗолотаревВидео

04:00

Бананы будут свежими аж 18 дней: женщина поделилась интересным лайфхаком

03:34

Орбан маневрирует: может ли ЕС и НАТО найти управу на Венгрию - Золотарев

03:10

"Многих военных это задело": политолог объяснил инфантильность Залужного

02:38

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФВидео

02:30

Заплыв мог стать трагическим: из-за чего Зака Эфрона экстренно госпитализировали

02:02

"Чудо-машины", мопеды и велосипеды: военные рассказали, куда исчезли танки РФ

Реклама
02:00

"Нужно устраивать позорище артистам": путинистка Волочкова пошла против властей РФ

01:33

"Путин увяз на украинском фронте": Золотарев оценил угрозу от РФ для стран БалтииВидео

01:15

Самый жаркий за всю историю наблюдений: ученые поразили заявлением о 2024 году

00:33

Арест Путина: Мексика официально ответила Украине на ее запрос

00:23

Делают одну гадкую вещь: как понять, что кот любит своего хозяинаВидео

00:02

Штрафы за необновление данных в ТЦК: нардеп рассказал, когда их ждать

08 августа, четверг
23:43

Новые детали разговора: Ермак рассказал, что сказал Трамп Зеленскому

23:36

Умер популярный детский писатель

23:28

Более чем в сто раз: в Минцифры назвали масштабирование производства дронов

22:57

Скрывала глаза за очками: София Ротару засветилась в ресторане – как она выглядит

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять