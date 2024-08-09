"Это минимальная задача Кремля": эксперт назвал цель Путина в Украине до конца 2024 года

Если армии РФ удастся продвинуться дальше на Покровском направлении, то оккупанты будут перебрасывать туда еще больше резервов, чтобы расширять этот прорыв.

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Михаил Самусь назвал цель Путина в Украине до конца 2024 года/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 93-я ОМБр Холодный Яр, Facebook Самусь

Российский диктатор Владимир Путин хочет оккупировать Донбасс до конца этого года, чтобы иметь серьезную позицию за столом переговоров. Для Кремля это является минимальной задачей по состоянию на данный момент.

Если же Путину не удастся до конца текущего года оккупировать всю Донецкую область, то его ультиматум во время возможных переговоров будет выглядеть несерьезно. Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в интервью "УП".

"Если представить, что Путин до декабря не оккупирует всю Донецкую область, то его ультиматумы во время таких возможных переговоров будут выглядеть несерьезно. Поэтому для чего Путин идет на Покровское направление? Потому что там у него сейчас наибольшие успехи, на нем россиянам пока удалось прорвать нашу оборону больше всего", - отметил эксперт. видео дня

По словам эксперта, в случае, если российским захватчикам удастся и дальше продвигаться на этом участке фронта, то они будут перебрасывать на это направление еще больше резервов, чтобы расширить этот прорыв.

"Поэтому сейчас минимальная задача Путина, чтобы иметь серьезную позицию за столом переговоров - это Донбасс. Если меньше, для него это будет проблема", - добавил Самусь.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в ISW описали 4 возможных сценария реакции России на операцию в Курской области. То, какой именно из этих сценариев будут готовы задействовать российские оккупанты, будет зависеть от оценки военным командованием РФ серьезности ситуации.

Также ранее в ISW отмечали, что оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Донецкой областей. Оккупанты продолжали наземные атаки вблизи и к северо-востоку от Роботино вблизи Малой Токмачки на западе Запорожской области.

Напомним, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев объяснил, как поведение США поощряет РФ воевать. Поскольку страна-агрессор Россия видела такую позицию США, это еще больше поощряло ее воевать.

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