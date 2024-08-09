Харрис и Трамп окончательно договорились о дебатах: когда они пройдут

Кандидаты в президенты США вице-президент Камала Харрис и экс-глава страны Дональд Трамп договорились о проведении дебатов.
Известно, что местом проведения станет телеканал ABC, о чем он сообщил в соцсети Х. Дебаты пройдут 10 сентября.
"ABC News проведет дебаты кандидатов в президенты, которые соответствуют требованиям, 10 сентября на ABC. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC", - говорится в сообщении.видео дня
Выборы президента США 2024 года
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.
В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.
Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.
В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.
Дебаты Харрис и Трампа - что известно
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп отказывался дебатировать с Харрис, поскольку на тот момент она еще не была официальным участником гонки за кресло главы Белого дома. Позже он дал согласие на предложение Fox News провести дебаты с Харрис 4 сентября.
Однако, директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил, что она не согласится на предложение кандидата в президенты Дональда Трампа о дебатах на канале Fox News.
После такого отказа, Трамп набросился с критикой и оскорблениями на Харрис. Он заявил, что у демократки якобы "низкий IQ" и что ей не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал её "тупой".
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