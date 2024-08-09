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Харрис и Трамп окончательно договорились о дебатах: когда они пройдут

Мария Николишин
9 августа 2024, 09:36
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ABC News проведет дебаты кандидатов в президенты, которые соответствуют требованиям.
Харрис и Трамп окончательно договорились о дебатах: когда они пройдут
Харрис и Трамп договорились о дебатах / коллаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris, facebook.com/DonaldTrump

Кандидаты в президенты США вице-президент Камала Харрис и экс-глава страны Дональд Трамп договорились о проведении дебатов.

Известно, что местом проведения станет телеканал ABC, о чем он сообщил в соцсети Х. Дебаты пройдут 10 сентября.

"ABC News проведет дебаты кандидатов в президенты, которые соответствуют требованиям, 10 сентября на ABC. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC", - говорится в сообщении.

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Выборы президента США 2024 года

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Дебаты Харрис и Трампа - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп отказывался дебатировать с Харрис, поскольку на тот момент она еще не была официальным участником гонки за кресло главы Белого дома. Позже он дал согласие на предложение Fox News провести дебаты с Харрис 4 сентября.

Однако, директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил, что она не согласится на предложение кандидата в президенты Дональда Трампа о дебатах на канале Fox News.

После такого отказа, Трамп набросился с критикой и оскорблениями на Харрис. Он заявил, что у демократки якобы "низкий IQ" и что ей не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал её "тупой".

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новости США Дональд Трамп теледебаты выборы в США Камала Харрис
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