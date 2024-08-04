Одни оскорбления: Трамп 'наехал' на Харрис после её отказа от дебатов на Fox News

Кандидат в президенты США Дональд Трамп посмеялся над Камалой Харрис после её отказа от дебатов на телеканале Fox News. Об этом сообщает Politico.
В своей социальной сети Truth Social Трамп набросился с критикой и оскорблениями на Харрис. Он заявил, что у демократа якобы "низкий IQ" и что ей не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал её "тупой".
"Я увижу её 4 сентября или не увижу вообще", - написал республиканец, говоря о дате проведения дебатов.видео дня
Кроме того, Дональд Трамп повторил свое заявление на митинге в штате Джорджия.
"Мы сделаем это с Fox, если она появится. Я не думаю, что она появится", - заявил кандидат в президенты США.
Он также сказал, что Харрис "может читать с телесуфлера", но не говорить в прямом эфире.
Выборы президента США 2024 года
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.
В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.
Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.
В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.
Дебаты Трампа и Харрис - что известно
Напомним, директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил, что она не согласится на предложение кандидата в президенты Дональда Трампа относительно дебатов на канале Fox News.
Стоит заметить, ранее, кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявлял, что не видит смысла участвовать в дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп аргументировал это тем, что он и так "лидирует в опросах".
Но позже Дональд Трамп изменил свою позицию и дал согласие на участие в дебатах с демократом Камалой Харрис.
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