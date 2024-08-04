Одни оскорбления: Трамп 'наехал' на Харрис после её отказа от дебатов на Fox News

Трамп написал, что либо он увидит Харрис 4 сентября на дебатах, либо не увидит её вообще.

https://glavred.info/world/odni-oskorbleniya-tramp-naehal-na-harris-posle-ee-otkaza-ot-debatov-na-fox-news-10585601.html Ссылка скопирована

Трамп "наехал" на Харрис после её отказа от дебатов на Fox News / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Рolitico

Кандидат в президенты США Дональд Трамп посмеялся над Камалой Харрис после её отказа от дебатов на телеканале Fox News. Об этом сообщает Politico.

В своей социальной сети Truth Social Трамп набросился с критикой и оскорблениями на Харрис. Он заявил, что у демократа якобы "низкий IQ" и что ей не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал её "тупой".

"Я увижу её 4 сентября или не увижу вообще", - написал республиканец, говоря о дате проведения дебатов. видео дня

Кроме того, Дональд Трамп повторил свое заявление на митинге в штате Джорджия.

"Мы сделаем это с Fox, если она появится. Я не думаю, что она появится", - заявил кандидат в президенты США.

Он также сказал, что Харрис "может читать с телесуфлера", но не говорить в прямом эфире.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Дебаты Трампа и Харрис - что известно

Напомним, директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил, что она не согласится на предложение кандидата в президенты Дональда Трампа относительно дебатов на канале Fox News.

Стоит заметить, ранее, кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявлял, что не видит смысла участвовать в дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп аргументировал это тем, что он и так "лидирует в опросах".

Но позже Дональд Трамп изменил свою позицию и дал согласие на участие в дебатах с демократом Камалой Харрис.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред