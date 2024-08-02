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"Все знают меня": Трамп удивил причиной, почему не пойдет на дебаты с Харрис

Руслана Заклинская
2 августа 2024, 22:04
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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал Камалу Харрис "провальным кандидатом" от демократов.
'Все знают меня': Трамп удивил причиной, почему не пойдет на дебаты с Харрис
Трамп назвал неожиданную причину, почему не пойдет на дебаты с Харрис / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris, facebook.com/DonaldTrump

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп не видит смысла участвовать в дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп аргументирует это тем, что он и так "лидирует в опросах". Об этом кандидат от республиканцев заявил в эфире телеканала Fox Business.

"Зачем мне дебатировать? Я лидирую в опросах. Да и все знают ее, все знают меня. Она хочет открытых границ, она хочет слабой армии, она хочет высоких налогов. А я хочу низких налогов, крепкой границы, я хочу жесткой политики в отношении наркотиков", - заявил Трамп.

Кроме этого, он назвал Камалу Харрис "провальным кандидатом" от демократов.

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Как отмечает Bloomberg, Трамп не впервые отказывается от дебатов с соперниками, которые могут быть для него неудобными. Так он действовал и на этапе праймерих от Республиканской партии, когда игнорировал дебаты, ссылаясь на свои высокие рейтинги.

Однако, когда Трамп был официально выдвинут кандидатом от республиканцев, он начал настаивать на дебатах с кандидатом от демократов Джо Байденом. Дебаты, которые состоялись 27 июня, стали катастрофическими для действующего президента США.

В издании отметили, что Трамп потерял лидерство в так называемых шатких штатах, где победа определяет общий результат выборов. Сейчас он имеет 47% поддержки избирателей в этих штатах, тогда как Харрис - 48%.

Дебаты Байдена и Трампа - что известно

27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на эту должность от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять.

Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и веб-сайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.

Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии.

Президент США Джо Байден заявил сотрудниками своей избирательной кампании, что не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме.

Выборы в США - выход из гонки Байдена и кандидатура Харрис

Напомним, 2 августа в США состоялось голосование, на котором демократы выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению Демократической партии, этим кандидатом стала вице-президент Камала Харрис.

Кандидатура Харрис на пост президента США появилась после того, как 21 июля президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Тогда Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата от демократов.

Также вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты. В предвыборном ролике заявляется, что Трамп и Джей Ди Вэнс хотят создать из США "страну хаоса, страха и ненависти, но мы выбираем свободу".

Как сообщал Главред, кампания Харрис за июль собрала вдвое больше средств, чем кампания Трампа, что демонстрирует значительную поддержку ее кандидатуры.

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