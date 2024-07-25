Камала Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты США

Ранее ее выдвижение поддержал Джо Байден.

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Харрис будет баллотироваться на выборах США / Коллаж Главреда. Фото: Инстаграм Камалы Харрис

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты. Соответствующее видео она опубликовала у себя в соцсети Х (бывший Twitter).

"Харрис в президенты", - гласит слоган ее кампании.

В предвыборном ролике заявляется, что Трамп и Джей Ди Венс хотят создать из США "страну хаоса, страха и ненависти, но мы выбираем свободу".

видео дня

Выборы в США - что следует знать

Выборы в США пройдут осенью 2024 года. И хотя предвыборного времени для агитации осталось мало, летом ситуация резко поменялась - из гонки после неудачных дебатов с Трампом вышел действующий президент Джо Байден.

Отход Байдена был прежде всего связан с беспокойством о его здоровье.

В результате Байден поддержал выдвижение в кандидаты своего вице-президента Камалы Харрис.

Согласно последним соцопросам, Харрис не только не отстает в процентном соотношении от Трампа, но и обогнала его.

Сама Харрис была решительно настроена выиграть номинацию от Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты. Также политик заявила, что своим жестом Байден показал, что он как всегда в первую очередь думал не о себе, а об американском народе.

Харрис в прошлом - прокурор, работала в Окленде. Вела дела, связанные с сексуальным насилием.

В 2016 году на фоне карьерных успехов, когда Харрис показала себя эффективным борцом за судебную справедливость, стала сенатором от Калифорнии.

В 2019 году Харрис уже выдвигала кандидатуру на пост президента от демократов, но сняла ее в пользу Джо Байдена.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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