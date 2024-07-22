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Камала Харрис сделала решительное заявление после баллотирования в президенты

Степан Гафтко
22 июля 2024, 00:04
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Вице-президент США Камала Харрис после заявления Байдена о снятии его кандидатуры с выборов сделала несколько громких заявлений.
коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН
Камала Харрис сделала заявление о баллотировании в президенты США / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что собирается выиграть номинацию от американской Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты. Об этом сообщило издание The New York Times.

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", - отметила Харрис.

Также Харрис заявила, что своим жестом, то есть снятием с выборов, Джо Байден показал, что он как всегда в первую очередь думал не о себе, а об американском народе.

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Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис - американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.

Харрис - 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.

Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.

19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона получила полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Она добавила, что "выдающееся наследие достижений (Байдена) не имеет себе равных в современной американской истории, превосходя наследие многих президентов, которые находились в должности два срока".

Выборы в США

Напомним, ранее стало известно, что Президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение является правильным и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока. Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

Также сообщалось, что союзники президента США Джо Байдена узнали о его планах выйти из президентской гонки лишь незадолго до появления соответствующего письма в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон опубликовал статью с идеями завершения войны для Трампа, и в очередной раз продемонстрировал свой незаурядный талант.

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