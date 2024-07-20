Байден объявил о своем решении по президентской гонке в США

Президент США Джо Байден обвинил своего оппонента Дональда Трампа в намерениях "уничтожить систему сдержек и противовесов и править, как диктатор".

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Байден подверг критике Трампа и намерен вернуться к предвыборной кампании / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Хозяин Белого дома Джо Байден, несмотря на призывы некоторых демократов, намерен продолжить свое участие в президентской гонке. Он собирается вернуться к своей предвыборной кампании уже на следующей неделе, когда выздоровеет от коронавируса.

Как сообщает The Washington Times, американский глава государства публично сказал, что не собирается покидать президентскую гонку, и раскритиковал предвыборную программу Трампа.

"Я с нетерпением жду возможности вернуться к предвыборной кампании на следующей неделе, чтобы продолжить разоблачение угрозы программы Дональда Трампа "Проект 2025", одновременно доказывая свою собственную репутацию и видение, которое у меня есть для Америки: то, где мы спасаем нашу демократию, защищаем нашу права и свободы и создать возможности для каждого", - заявил Байден. видео дня

Журналисты акцентировали внимание на том, что слова Байдена прозвучали после того, как минимум 30 законодателей-демократов призвали его снять свою кандидатуру с выборов. Среди ведущих представителей демократов появились предположения, согласно которым Байден может покинуть гонку уже в ближайшее время.

Сам Байден намерен продолжать борьбу и считает, что Трамп не должен быть президентом, поскольку ему нельзя доверить отстаивание принципов демократии.

"Американцы точно знают, куда он хочет вести эту страну. Они знают, что он причинил боль и жестокость женщинам Америки, отменив дело Роу против Уэйда. Они знают, что однажды он разрушил нашу экономику и причинит боль среднему классу, что он хочет уничтожить систему сдержек и противовесов нашей Конституции и с первого же дня править как диктатор", - подчеркнул Джо Байден.

Выход Байдена из президентской гонки – что об этом известно:

В Белом доме на фоне публикаций СМИ о возможном отказе Байдена от участия в выборах президента США-2024 заявили, что действующий американский президент остается в игре. Байден планирует одержать победу над Трампом.

В частности, журналисты писали, что семья Байдена обсуждает план по его выходу из президентской гонки. По информации прессы, подобные дискуссии велись и в кругах высокопоставленных чиновников.

Соратники вице-президента США Камаллы Харрис рассматривают вариант, что она заменит Дональда Трампа: некоторые ее союзники уже договариваются с финансовыми донорами, которые должны будут сделать соответствующие взносы, если Байден выйдет из гонки.

Дебаты Байдена и Трампа - что известно 27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции. Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Президент США Джо Байден заявил сотрудниками своей избирательной кампании, что не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме.

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