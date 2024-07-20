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Выход Байдена из "гонки": у демократов делают ставки на его соратника – Politico

Андрей Ганчук
20 июля 2024, 07:39
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В Демократической партии Соединенных Штатов в целом не уверены в том, что Харрис может стать серьезной заменой Байдену в качестве кандидата в президенты США.
Харрис, Байден
В рядах демократов хотят собирать деньги на потенциальную кампанию Харрис - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Белый дом

Союзники вице-президента США Камаллы Харрис начали подключать доноров-демократов с целью оказания ей финансовой поддержки на случай, если президент Джо Байден примет решение выйти из президентской гонки.

Журналисты Politico со ссылкой на свои источники написали, что в рядах Демократической партии начался сбор пожертвований от женщин-доноров в поддержку Камаллы Харрис. Одна из женских организаций начала диалог со своей донорской базой, чтобы обеспечить запуск взносов.

"Важно то, что сейчас наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, что является сигналом того, что мы все за нее", - говорит одна из участниц женской организации.

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В частности, началась подготовка электронных писем и сообщений. Некоторые доноры уже готовы давать средства, и "выстроятся в очередь, как только Харрис станет потенциальным кандидатом".

"Мы точно знаем, что слышим от всех наших доноров, что они хотят поддержать ее", - цитируют журналисты один из своих источников.

Пять доноров взяли на себя обязательства обеспечить возможные шестизначные пожертвования на кампанию Харрис.

Однако журналисты также акцентировали внимание на том, что попытка усилить позиции Харрис означает нестабильность позиции относительно готовности демократов в целом отправить ее на выборы вместо Байдена.

Кто может заменить Байдена на выборах президента США-2024

Кроме того, издание приводит список политических фигур, которые могут стать претендентами на пост кандидата в президенты от Демократической партии вместо Байдена:

  • Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс
  • Губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер

Первый обладает серьезными ресурсами в Демократической партии, второй – мультимиллиардер и наследник состояния отеля Hyatt.

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Байден может выйти из президентской гонки – что об этом известно:

28 июня состоялся первый тур дебатов Байдена и Трампа. Ряд аналитиков пришли к выводу о том, что Байден на фоне конкурента-республиканца выглядел неубедительно.

После этого пошла волна слухов о том, что Байден может снять свою кандидатуру с президентской гонки. Впрочем, действующий президент США заявил о своем намерении продолжить борьбу.

Американские СМИ 19 июля публиковали материалы, в которых говорилось, что в семье Байдена обсуждают возможность его выхода из президентской гонки. Также такую идею якобы обговаривают и американские чиновники. Впрочем, в Белом доме сделали заявление, согласно которому Байден примет участие в выборах президента США.

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