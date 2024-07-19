УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

Мария Николишин
19 июля 2024, 18:27
115
Среди некоторых союзников растут ожидания, что если Байден и уйдет с должности, то это может произойти в ближайшие дни.
Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC
Возможен ли выход Байдена из предвыборной гонки / коллаж: Главред, фото: скриншот, Офис президента

Члены семьи Джо Байдена начали обсуждать его возможный план выхода из президентской гонки 2024 года. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

По их словам, разговоры сводились к тому, что любой план выхода - если Байден решит пойти на этот шаг, во что все больше верят некоторые из его ближайших союзников - должен поставить Демократическую партию в наилучшее положение для победы над Дональдом Трампом, а также быть достойным для самого президента, который более 50 лет служил стране.

"Перспектива того, что Байден может уйти в отставку, не говоря уже о том, что его семья разрабатывает план возможного ухода, является чрезвычайным событием, которое появилось после того, как он неоднократно заявлял, что не откажется от своей позиции как вероятного кандидата от партии", - отмечает издание.

видео дня

По словам человека, близкого к Байдену, дискуссии о том, как разработать соответствующий план ухода Байдена с должности, велись и среди высокопоставленных чиновников, а не только в семье президента.

"Разговоры о политическом будущем Байдена не утихают, пока он остается в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр, отстраненный от дел после того, как в среду у него обнаружили положительный результат теста на Covid", - пишет NBC News.

Также сообщается, что среди некоторых союзников растут ожидания, что если Байден и уйдет с должности, то это может произойти в ближайшие дни. Но они также предостерегают, что решение все еще за ним, и что он не настроен на уход, даже когда сталкивается с, казалось бы, непреодолимыми трудностями.

"Основным фактором частного давления на Байдена является опасение демократов, что его кандидатура может лишить их не только Белого дома и Сената, но и шанса перевести Палату представителей под свой контроль. Это помогает объяснить, почему высокопоставленные законодатели настаивают на том, чтобы Байден пересмотрел свое решение об участии в гонке", - добавляет издание.

Выборы президента США 2024 года

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Президентские выборы в США - что известно

Напомним, 27 июня, в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на эту должность от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять.

По итогам дебатов 60% респондентов считают, что республиканец Дональд Трамп продемонстрировал более уверенную позицию, чем демократ Джо Байден.

Кроме того, демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Джо Байден выборы в США
Реклама

Главное за день

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

19:24 Украина
Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

18:27 Политика
РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенок

РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенок

17:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали 3577

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали 3028

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали

Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждый 2991

Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждый

Постоянная утечка радиации : в РФ произошла авария на Ростовской АЭС - что известно 2147

"Постоянная утечка радиации": в РФ "произошла авария" на Ростовской АЭС - что известно

Последние новости

19:24

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

19:24

Будут ли отключения света зимой длиннее, чем сейчас: названо главное условие

19:06

Как отследить посылку Укрпочты: сколько будет идти и какая цена отправленияВидео

18:27

Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

18:17

Выстрелила в лицо: путинист Басков чуть не пострадал во время концерта

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
18:16

Ротару готова выступить перед россиянами за определенную сумму - росСМИ

17:43

РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенокФото

17:42

"Будет трудно и долго": Жорин выдал жесткое заявление и назвал ошибки в мобилизации

17:39

Копия мать: дочь Лорак в мини поделилась свежими фото

Реклама
17:26

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокируетВидео

17:26

"Группировка врага численная": в ГУР сказали, пойдет ли РФ в новое наступление

17:18

Как не угробить аккумулятор: сколько времени заряжать и как правильно подключитьВидео

17:14

Решение, которое ускорит получение F-16: Зеленский порадовал украинцев

17:04

Прямо в центре Киева: Ольга Сумская ошеломила прогулкой с дочерью

16:58

Умер звезда сериала "Теория большого взрыва"

16:53

До трассы остается 7-8 км: в ВСУ заявили о критическом состоянии под Часовым Яром

16:34

Мобилизация мужчин до 25 лет: в Минобороны сделали важное заявление

16:34

Британия не будет помогать ВСУ бить по РФ: министр удивил заявлением о Storm Shadow

16:17

Бросила мужа и приехала: жена Никиты Преснякова вернулась в РФ

15:55

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский

Реклама
15:51

"Догорает в степях Донбасса": ВСУ сбили российский штурмовик в Донецкой области

15:23

На Киевщине завершили строительство крупного завода

15:21

Мощная атака "адской" жары: первая помощь при солнечном или тепловом удареВидео

15:19

РФ привлекает новые подразделения: названы самые горячие направления фронта

14:49

Боеприпасы, оружие и учения ВСУ: Украина подписала еще два соглашения по безопасности

14:24

Самый сочный и нежный: рецепт куриного шашлыка, от которого невозможно оторватьсяВидео

14:05

Как сделать прохладу в комнате без кондиционера: проверенные лайфхаки от жарыВидео

13:53

Как закрыть щавель на зиму в банках - самый простой способ без консервантов

13:44

Ситуация кардинально изменится: сколько будут длиться отключения света осенью

13:12

Гороскоп на завтра 20 июля: Овнам - удивительные вещи, Девам - напряженная встреча

12:59

"Постоянная утечка радиации": в РФ "произошла авария" на Ростовской АЭС - что известно

12:18

В Украину идет антициклон Frederik: какой будет погода в Украине на выходных

12:09

Европа должна быть готова: Столтенберг спрогнозировал длительность войны в Украине

11:58

Предательница Лолита рассказала о тяжелом состоянии своей дочери

11:53

"Она человек молодой": Ахтем Сеитаблаев раскрыл причину разрыва со своей невестой

11:44

На следующей неделе в Украине может улучшиться ситуация со светом - Рябцев

11:33

"Могу остановить любую войну": Трамп заявил об угрозе Третьей мировой и вспомнил об Украине

11:17

Появляются "синие экраны смерти": в ОС Windows произошел глобальный сбой - что известно

11:01

Китайский гороскоп на завтра 20 июля: Петухам - позитивные изменения, Свиньям - сомнения

10:58

Ни участия, ни разрешения: Шольц ответил на призыв Зеленского сбивать ракеты РФ

Реклама
10:39

Россияне имеют локальные успехи вблизи Купянска: насколько тяжелая ситуация - МВА

10:27

В Якутии пропал вертолет с тремя сотрудниками ФСБ на борту

10:18

"Это любовница Жадана": известная журналистка сделала признание о жизни писателя

10:00

"Будет трудно": Зеленский назвал последствия возможного президентства Трампа для Украины

09:57

В работе "Новой почты", мобильного оператора и банка произошел масштабный сбой

09:25

Зеленский и Трамп планируют провести телефонный разговор – CNN

09:05

Оккупанты продвигаются на трех направлениях и "положили глаз" на Сумщину - ISW

08:47

Зеленский сказал, когда уйдет с поста президента

08:16

Впервые после Клинтона 27 лет назад: Зеленский выступит на заседании правительства Британии

08:10

"Шахеды" из Беларуси: важный нюанс для Украинымнение

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять