Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

Среди некоторых союзников растут ожидания, что если Байден и уйдет с должности, то это может произойти в ближайшие дни.

https://glavred.info/politics/vyhod-baydena-iz-predvybornoy-gonki-semya-obsuzhdaet-vozmozhnyy-plan-nbc-10582025.html Ссылка скопирована

Возможен ли выход Байдена из предвыборной гонки / коллаж: Главред, фото: скриншот, Офис президента

Члены семьи Джо Байдена начали обсуждать его возможный план выхода из президентской гонки 2024 года. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

По их словам, разговоры сводились к тому, что любой план выхода - если Байден решит пойти на этот шаг, во что все больше верят некоторые из его ближайших союзников - должен поставить Демократическую партию в наилучшее положение для победы над Дональдом Трампом, а также быть достойным для самого президента, который более 50 лет служил стране.

"Перспектива того, что Байден может уйти в отставку, не говоря уже о том, что его семья разрабатывает план возможного ухода, является чрезвычайным событием, которое появилось после того, как он неоднократно заявлял, что не откажется от своей позиции как вероятного кандидата от партии", - отмечает издание. видео дня

По словам человека, близкого к Байдену, дискуссии о том, как разработать соответствующий план ухода Байдена с должности, велись и среди высокопоставленных чиновников, а не только в семье президента.

"Разговоры о политическом будущем Байдена не утихают, пока он остается в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр, отстраненный от дел после того, как в среду у него обнаружили положительный результат теста на Covid", - пишет NBC News.

Также сообщается, что среди некоторых союзников растут ожидания, что если Байден и уйдет с должности, то это может произойти в ближайшие дни. Но они также предостерегают, что решение все еще за ним, и что он не настроен на уход, даже когда сталкивается с, казалось бы, непреодолимыми трудностями.

"Основным фактором частного давления на Байдена является опасение демократов, что его кандидатура может лишить их не только Белого дома и Сената, но и шанса перевести Палату представителей под свой контроль. Это помогает объяснить, почему высокопоставленные законодатели настаивают на том, чтобы Байден пересмотрел свое решение об участии в гонке", - добавляет издание.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Президентские выборы в США - что известно

Напомним, 27 июня, в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на эту должность от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять.

По итогам дебатов 60% респондентов считают, что республиканец Дональд Трамп продемонстрировал более уверенную позицию, чем демократ Джо Байден.

Кроме того, демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред