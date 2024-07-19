Забыл имя Ллойда Остина: Байден рассмешил всех во время интервью

Президент США Джо Байден вновь оскандалился. Во время разговора с журналистом Эдом Гордоном он забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина. Забавное видео уже разлетелось в Сети.
Байден не смог вспомнить имя министра обороны и назвал его "черным человеком", назначенного на высокую должность. Он добавил, что увлекся тем, что назначал темнокожих на эти должности.
Во время того, как Байден вспоминал о Ллойде, он внезапно запнулся, вспоминая его фамилию.
Напомним, ранее состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Все подробности дебатов читайте в материале: Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов.
Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.
Другие новости:
- Байден может перевернуть в свою пользу ситуацию на выборах в США: при чем здесь Украина
- Байден vs Трамп: аналитик сказал, при каком президенте США завершится война в Украине
- Байден заболел и будет в изоляции: что случилось с президентом США
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред