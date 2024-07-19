Забыл имя Ллойда Остина: Байден рассмешил всех во время интервью

Президент США прямо во время интервью назвал Ллойда Остина "черным человеком".

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Байден во время интервью забыл имя министра обороны США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Президент США Джо Байден вновь оскандалился. Во время разговора с журналистом Эдом Гордоном он забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина. Забавное видео уже разлетелось в Сети.

Байден не смог вспомнить имя министра обороны и назвал его "черным человеком", назначенного на высокую должность. Он добавил, что увлекся тем, что назначал темнокожих на эти должности.

Во время того, как Байден вспоминал о Ллойде, он внезапно запнулся, вспоминая его фамилию.

видео дня

Напомним, ранее состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Все подробности дебатов читайте в материале: Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов.

Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.

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