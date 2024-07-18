Байден заболел и будет в изоляции: что случилось с президентом США

В последний раз глава Белого дома сдавал положительный тест на коронавирус в 2022 году.

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Байден сдал положительный тест на Covid-19 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Президент США Джо Байден заявил, что днем в среду, 17 июля, получил положительный результат теста на COVID-19. При этом глава государства чувствует себя хорошо.

В соцсети Х Байден заявил, что будет находиться в изоляции до выздоровления.

"Я буду находиться в изоляции, пока не выздоровею, и в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа", - отметил президент США.

Ранее о болезни Байдена сообщила глава UnidosUS Джанет Мургуйя. Президент США должен был выступить на конференции в Лас-Вегасе, однако не смог приехать.

"К сожалению, я только что говорила по телефону с президентом Байденом, и он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент присутствовал на многих мероприятиях, как мы все знаем, и он только что сдал положительный тест на Covid", — сказала Мургуйя.

Смотрите видео - Стало известно о болезни Байдена:

Белый дом также подтвердил информацию о том, что Байден подхватил коронавирус. Там отметили, что у Байдена легкие симптомы, а сам он вакцинирован.

В последний раз президент США сдавал положительный тест на коронавирус в 2022 году.

Байден назвал условие выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил, что выйдет из президентской гонки только при условии, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

"Если бы возникла какая-то медицинская проблема, если бы врачи пришли ко мне и сказали, что у меня есть то или иное заболевание", - сказал глава Белого дома в интервью BET.

"Но я сделал серьезную ошибку во всех дебатах. Когда я сначала баллотировался, я сказал, что буду переходным кандидатом и думал, что смогу передать эстафету кому-то другому", - добавил Байден, отвечая на вопрос о выходе из гонки.

Как сообщал Главред, в американских СМИ распространяются предположения о том, что Джо Байден болен, у него якобы болезнь Паркинсона. В администрации американского лидера опровергли эти слухи.

Продолжит ли Байден принимать участие в выборах президента США

Все больше представителей Демократической партии в США хотят, чтобы действующий хозяин Белого дома Джо Байден отказался от участия в новой гонке за кресло президента. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственныке источники.

После внутрипартийного бунта в команде Джо Байдена действующий президент США заявил, что он остается в гонке за пост главы государства. Таким образом он дал знать своим коллегам, которые сами же подняли этот бунт, что он будет пытаться усидеть на своем месте.

Позже в интервью NBC News Байден дал понять, что не собирается покидать президентскую гонку на выборах 2024 года. Глава Белого дома уверен, что не проиграет кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

Директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев считает, что у Демократической партии США нет реальной возможности снять с президентской гонки Джо Байдена. Чтобы репутационные риски были минимальными, нынешний глава Белого дома должен сам отказаться баллотироваться.

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