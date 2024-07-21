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Решение Байдена сняться с выборов стало неожиданным: СМИ узнали детали

Андрей Ганчук
21 июля 2024, 22:44
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Республиканцы раскритиковали демократа Джо Байдена и призвали его уйти с поста президента еще до момента официального завершения полномочий.
Байден, выборы
Шансы Байдена на избрание серьезно пошатнулись после неубедительных дебатов с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Союзники президента США Джо Байдена узнали о его планах выйти из президентской гонки лишь незадолго до появления соответствующего письма в социальных сетях. Похоже, еще в ночь на субботу Байден собирался продолжать борьбу, но уже днем 21 июля принял решение снять свою кандидатуру.

Как сообщает CNN, высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал, что Байден сказал предвыборному штабу и команде о своем решении лишь незадолго до того, как опубликовал письмо в социальной сети Х.

"Чиновник сообщил, что президент Джо Байден размышлял об этом последние пару дней", - пишут журналисты.

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Сама информация держалась в секрете от многих чиновников Белого дома.

"Другой знакомый источник сообщает, что большинство сотрудников предвыборного штаба Байдена, в том числе некоторые высокопоставленные сотрудники, узнали об этом из поста президента на X. Самые высокопоставленные сотрудники узнали об этом за несколько минут до его публикации", - говорится в материале.

Байден передумал 21 июля?

По данным Politico, Байден еще в ночь на субботу планировал продолжить борьбу за пост президента. Впрочем, в воскресенье днем он, похоже, передумал.

"Источник, знакомый с ходом дискуссии, сообщил мне, что около 13:45. сегодня президент Байден сказал старшему составу, что передумал. Вчера вечером было получено сообщение: продолжать движение на полной скорости", - подчеркнули журналисты.

Байден вышел из гонки – реакция Трампа

Уже бывший конкурент Байдена за президентское кресло Трамп

В комментарии CNN Трамп назвал Байдена "самым худшим президентом в истории нашей страны".

По мнению Трампа, ему будет легче победить Харрис, чем Трампа.

"Должен немедленно уйти в отставку"

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон подверг критике Байдена и призвал его уже сейчас уйти с поста президента США.

"Если Джо Байден не способен баллотироваться на пост президента, он не годится на пост президента. Он должен немедленно уйти в отставку. 5 ноября не может наступить достаточно скоро", - написал он в X.

Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США – главные новости:

В пятницу, 19 мая, Джо Байден объявил, что продолжает участие в президентской гонке. Президент пообещал вернуться к своей кампании уже на следующей неделе, когда выздоровеет от коронавируса, и заявил о планах одержать победу над Дональдом Трампом.

До этого американские СМИ несколько недель писали о том, что Байден может снять свою кандидатуру с выборов. Но в Белом доме опровергали информацию и подчеркивали, что Байден примет участие в президентских выборах США.

Джо Байден официально объявил о своем выходе из президентской гонки 21 июля. Политик опубликовал письмо, в котором заявил, что такое решение будет правильным, а сам он сосредоточится на завершении своей президентской каденции. Своим преемником Байден видит Камалу Харрис – действующего вице-президента США.

Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.

Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.

19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

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