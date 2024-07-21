Джо Байден официально объявил о своем выходе из президентской гонки

Глава Белого дома Джо Байден принял решение сосредоточиться на выполнении своих обязанностей президента Соединенных Штатов до конца текущей каденции.

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Байден снял свою кандидатуру с поста кандидата в президенты США в пользу своего вице-президента Камалы Харрис / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Белый дом

Президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока. Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

В своем Twitter-аккаунте глава Белого дома опубликовал письмо, в котором заявил о соответствующем решении.

Подробности Байден обещал рассказать на текущей неделе.

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"Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом. Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет правильнее, если я подам в отставку и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока. Позже на этой неделе я более подробно расскажу о своем решении нации", - сказал Байден.

Также он поблагодарил своих соратников и вице-президента Камаллу Харрис.

"А пока позвольте мне выразить глубочайшую благодарность всем, кто приложил усилия к моему переизбранию. Я хочу поблагодарить вице-президента Камалу Харрис за её поддержку. И позвольте мне выразить искреннюю признательность американскому народу за веру и доверие", - добавил Байден.

Байден опубликовал письмо, в котором заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов / Twitter Джо Байдена

Полный текст заявления Джо Байдена



Дорогие американцы!

За последние три с половиной года мы, как нация, добились значительного прогресса. Сегодня Америка обладает самой мощной экономикой в мире. Мы сделали исторические инвестиции в восстановление нашей страны, снижение стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей и обеспечение рекордного числа американцев доступным медицинским обслуживанием.

Мы оказали крайне необходимую помощь миллиону ветеранов, подвергшихся воздействию токсичных веществ, приняли первый за 30 лет закон о безопасности огнестрельного оружия, назначили первую афроамериканку в Верховный суд и приняли важнейшее законодательство в области изменения климата в мировой истории. Америка никогда не была в лучшем положении, чтобы играть ведущую роль, чем сегодня.

Я знаю, что ничего из этого не было бы достигнуто без вас, американского народа. Вместе мы преодолели пандемию, которая случается раз в столетие, и худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы защитили и сберегли нашу демократию. Мы возродили и укрепили наши союзы по всему миру.

Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом. Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет правильнее, если я подам в отставку и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока. Позже на этой неделе я более подробно расскажу о своем решении нации.

А пока позвольте мне выразить глубочайшую благодарность всем, кто приложил усилия к моему переизбранию. Я хочу поблагодарить вице-президента Камалу Харрис за её поддержку. И позвольте мне выразить искреннюю признательность американскому народу за веру и доверие.

Сегодня я верю в то, во что верил всегда: нет ничего, чего бы Америка не могла сделать, если мы будем делать это вместе. Мы должны помнить, что мы - Соединенные Штаты Америки.

Кто будет вместо Байдена кандидатом в президенты США

Байден заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харис в качестве нового кандидата в президенты США от демократов.

"Дорогие друзья-демократы, я решил отказаться от выдвижения в президенты и сосредоточить всю свою энергию на исполнении обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока. Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давай сделаем это", - написал Байден.

Решение о ее выдвижении теперь должна принять Национальная конвенция Демократической партии.

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Президентская кампания Джо Байдена – главные новости по теме:

Первый раунд дебатов Байдена и Трампа состоялся 28 июня. По его итогам ряд аналитиков, в том числе, и со стороны Демократической партии, заявили, что Байден на фоне Трампа выглядел неубедительно. Около 67% участников опроса CNN отдали победу на дебатах именно Трампу.

После этого пошла волна сообщений в СМИ о том, что Байдену лучше снять свою кандидатуру с выборов президента США, которые состоятся в ноябре этого года. Как сообщалось, вопрос обсуждали члены семьи Байдена и высокопоставленные политики.

Президент США 19 июля Байден объявил о своем решении по президентской гонке. В частности, Байден сказал, что он продолжит борьбу. Раскритиковал своего визави Трампа и пообещал одержать над ним победу.

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