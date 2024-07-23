Байден отозвался на фоне 'желтых' слухов о своей 'смерти': готовит выступление

Фейки о якобы смерти американского президента запустили прореспубликанские медиа.

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Байден завтра, 25 июля, обратится к нации / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден на фоне слухов о якобы своей смерти готовит обращение к нации в среду, 24 июля. Трансляцию будут вести из Белого дома, пишет издание The Washington Post.

Речь будет касаться решения Байдена прекратить свою кампанию по переизбранию. Президент "подробнее расскажет нации о своем шаге", о чем журналистам рассказали собеседники, посвященные в планы Байдена.

К слову, в последние дни в американской прессе гуляли фейки о якобы смерти Байдена. Журналистов озадачило медийное отсутствие американского главы, с тех пор как он объявил о намерении отказаться от участия в выборах осенью 2024 года.

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Прореспубликанские СМИ, в частности Fox News, призвали Байдена немедленно выйти на связь к своим сторонникам.

Известно, что Байден как раз накануне принятия ключевого решения заболел коронавирусом. Однако его врач убеждал, что с действующим президентом Соединенных Штатов все в порядке.

Выборы в США - уход Байдена и появление Харрис

Как писал Главред, президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока.

Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

При этом американский лидер не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года.

Сама Харрис решительно настроена выиграть номинацию от Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты. Также политик заявила, что своим жестом Байден показал, что он как всегда в первую очередь думал не о себе, а об американском народе.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, на данный момент обсуждаются несколько кандидатур на пост вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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