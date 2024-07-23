УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Байден отозвался на фоне "желтых" слухов о своей "смерти": готовит выступление

Яна Ставская
23 июля 2024, 19:46
86
Фейки о якобы смерти американского президента запустили прореспубликанские медиа.
Байден отозвался на фоне 'желтых' слухов о своей 'смерти': готовит выступление
Байден завтра, 25 июля, обратится к нации / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден на фоне слухов о якобы своей смерти готовит обращение к нации в среду, 24 июля. Трансляцию будут вести из Белого дома, пишет издание The Washington Post.

Речь будет касаться решения Байдена прекратить свою кампанию по переизбранию. Президент "подробнее расскажет нации о своем шаге", о чем журналистам рассказали собеседники, посвященные в планы Байдена.

К слову, в последние дни в американской прессе гуляли фейки о якобы смерти Байдена. Журналистов озадачило медийное отсутствие американского главы, с тех пор как он объявил о намерении отказаться от участия в выборах осенью 2024 года.

видео дня

Прореспубликанские СМИ, в частности Fox News, призвали Байдена немедленно выйти на связь к своим сторонникам.

Известно, что Байден как раз накануне принятия ключевого решения заболел коронавирусом. Однако его врач убеждал, что с действующим президентом Соединенных Штатов все в порядке.

Выборы в США - уход Байдена и появление Харрис

Как писал Главред, президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока.

Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

При этом американский лидер не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года.

Сама Харрис решительно настроена выиграть номинацию от Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты. Также политик заявила, что своим жестом Байден показал, что он как всегда в первую очередь думал не о себе, а об американском народе.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, на данный момент обсуждаются несколько кандидатур на пост вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Джо Байден
Реклама

Главное за день

Генштаб подтвердил поражение парома в порту "Кавказ": какие последствия

Генштаб подтвердил поражение парома в порту "Кавказ": какие последствия

20:49 Украина
"Нам нужно больше ПВО": Ермак впервые поговорил с помощником Камалы Харрис

"Нам нужно больше ПВО": Ермак впервые поговорил с помощником Камалы Харрис

20:19 Украина
Байден отозвался на фоне "желтых" слухов о своей "смерти": готовит выступление

Байден отозвался на фоне "желтых" слухов о своей "смерти": готовит выступление

19:46 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россия готовит мощный удар по Украине: собрала рекордное количество Ту-95 7069

Россия готовит мощный удар по Украине: собрала рекордное количество Ту-95

На пользу Путину : Орбан поплатился за «миссию мира» – громкое решение ЕС 4682

"На пользу Путину": Орбан поплатился за "миссию мира" – громкое решение ЕС

Солнце отключит свет и связь на Земле: что случилось 4042

Солнце "отключит" свет и связь на Земле: что случилось

Есть ли угроза для Днепра: что будет, если оккупанты дойдут до Покровска 3318

Есть ли угроза для Днепра: что будет, если оккупанты дойдут до Покровска

Последние новости

20:49

Генштаб подтвердил поражение парома в порту "Кавказ": какие последствия

20:19

"Нам нужно больше ПВО": Ермак впервые поговорил с помощником Камалы Харрис

19:55

Идеальный овощной салат "Ассорти": будете всю зиму радоваться - быстрый рецептВидео

19:46

Байден отозвался на фоне "желтых" слухов о своей "смерти": готовит выступление

19:39

Не выдержала критики из-за покушения на Трампа: глава Секретной службы уходит в отставку

У Камалы Харрис есть фора перед Дональдом Трампом - Валерий КлочокУ Камалы Харрис есть фора перед Дональдом Трампом - Валерий Клочок
19:34

В Украине объявили штормовое предупреждение: где влупят грозовые дожди, град и шквалы

19:27

Мать Анастасии Заворотнюк покинула дом Петра Чернышева - что случилось

19:10

План Джонсона для Трампа: что нужно понять Украинемнение

19:07

Объемы отключений будут минимальными: график отключения света на 24 июля

Реклама
18:41

Наказали высшие силы: путинист Филипп Киркоров попал в эпицентр урагана

18:29

В Резерв+ появилась специальная отметка: в Минобороны объяснили, кто ее получил

18:24

Уже есть погибшие и раненые: сколько заключенных отправили в окопы

18:22

Убийство Фарион: СМИ раскрыли неожиданные детали следствия

17:51

Снаряды Словакии попадают на фронт в Украину, страна обошла запрет Фицо

17:48

Юная жена Владимира Остапчука "пожаловалась" на правила звездного мужа

17:46

Удары вглубь РФ: Украина разворачивает ракетную программу – Ставка Зеленского

17:22

"Есть серьезная фора": эксперт сказал, сможет ли Харрис переиграть Трампа на выборах

17:21

Состояние волос жестко ухудшится: что нельзя делать 24 июля - приметы

17:00

Известный украинский певец попал в ДТП - детали

16:50

Когда США разрешат бить по РФ ATACMS: Жданов озвучил печальный прогнозВидео

Реклама
16:47

Чем убрать плесень со швов в ванной комнате: удивительный результат уже за 5 минутВидео

16:44

Российская певица в неадекватном состоянии жестко опозорилась во время концертаВидео

16:42

Венгрия "мстит" Украине за нефть: "перекрыла" средства ЕС на оружие

16:28

РФ собрала 90 тысяч солдат на Запорожье: в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления

16:26

Как устранить запах после жарки - хитрый трюк со сковородкой

16:17

Сергей Притула прокомментировал побег Руслана Ханумака из Украины: "Это грустно"

16:15

Мощный удар по ж/д парому: СМИ узнали детали атаки на порт "Кавказ" в РФ

15:50

Визит Кулебы в Китай: в МИД страны сказали, на какой диалог они рассчитывают

15:40

На сколько лет может затянуться война в Украине: Жданов описал два сценарияВидео

15:36

В ВР саботировали запрет УПЦ - с громким скандалом разошлись до августа

15:32

Редкое фото: Лилия Ребрик похвасталась младшей сестрой-красоткой

15:30

Церковный праздник 24 июля: что запрещено делать на мучеников Бориса и Глеба

15:07

Райан Рейнолдс наконец-то рассекретил имя четвертого ребенка

15:05

Украина ведет диалог с Молдовой о возможности возвращения уклонистов: что известно

14:55

РФ ударила дроном по детскому дому на Днепропетровщине: ранены трое детейФото

14:49

Переворот в РФ и террор: пропагандист Никита Михалков выдал новую порцию бреда

14:44

Когда вернется невыносимая жара +37 градусов: синоптик назвала дату

14:30

Гороскоп на завтра 24 июля: Тельцам - неожиданный вызов, Девам - огромная удача

13:55

РФ хочет ликвидировать плацдарм: полковник назвал вероятное направление штурма

13:45

Чего ждать Украине от Харрис, если она выиграет выборы: названы все нюансы

Реклама
13:31

Даже говорить о ней не захотела: от Насти Каменских отреклась крестная мама - причина

12:59

Число растет: сколько украинцев готовы отказаться от территорий ради мира - КМИС

12:54

Что означает слово "літепло": мало кто знает настоящий ответВидео

12:53

День Почаевской иконы Божьей Матери: что запрещено делать 23 июля

12:46

ВСУ сбили российский Су-25 на востоке: опубликовано видео точного удараВидео

11:55

Будет блестеть как новая: как очистить чугунную сковороду от толстого слоя нагараВидео

11:55

Дроны атаковали особую часть ГРУ: в Сети раскрыли детали удара по целям в Крыму

11:37

В Украине частично отменили отключение света в 10 областях: графики 23 июля изменятся

11:28

Не сдержать слез: Инна Мирошниченко раскрыла сокровенную мечту приемной дочериВидео

11:21

Сегодня Рада продлит мобилизацию и военное положение в Украине

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять