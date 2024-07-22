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Харрис нужно принять важное решение: кто может стать кандидатом в вице-президенты США

Анна Ярославская
22 июля 2024, 12:35
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На данный момент обсуждается несколько кандидатур на пост вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.
Камала Харрис
Камала Харрис должна выбрать кандидата в вице-президенты / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov

Вице-президент США Камала Харрис после заявления Байдена о снятии его кандидатуры с выборов заявила, что собирается выиграть номинацию от американской Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты. Теперь ей нужно принять важное решение - выбрать своего кандидата в вице-президенты.

Как пишет Reuters. со ссылкой на источники, на данный момент обсуждаются несколько кандидатур на пост вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.

Кто может претендовать на на роль вице-президента США

Губернатор-демократ Кентукки Энди Бешир. Он успешно строит карьеру в республиканском штате, который в 2020 году поддержал Дональда Трампа.

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Бешир гордится своими достижениями в создании рабочих мест, поддержке образования и здравоохранения. Как губернатор, политик наложил вето на законы о запрете абортов и гендерно-утверждающей помощи для трансгендерных молодежи, хотя вето было преодолено республиканским законодательным органом.

Министр транспорта США Пит Баттиджиг имеет значительное влияние в ключевом для демократов штате Мичиган. Завоевал поддержку избирателей Демократической партии в 2020 году, победив на первом собрании избирателей в Айове. Сначала он соперничал с Байденом и Харрис, но затем поддержал Байдена и вошел в его кабинет в 2021 году.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер. Уделяет внимание экономическому развитию. Имеет высокие рейтинги одобрения в политически конкурентном штате, который голосовал за Дональда Трампа в 2016 и 2020 годах.

Сенатор США Марк Келли. Бывший капитан ВМС и астронавт.Известен своим умеренным подходом в штате, где традиционно побеждают республиканцы, пользуется поддержкой Демократической партии.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Считается восходящей звездой Демократической партии, хотя ступил в должность год назад. Демократы считают его ключевым для победы на выборах в ноябре.

Шапиро имеет юридическое образование и опыт работы генеральным прокурором. Также обладет успешным опытом борьбы с республиканцами.

Миллиардер и губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер. Активно поддерживает предвыборную кампанию Байдена, используя свои финансовые ресурсы от отелей Hyatt. Он также помогает провести Демократическую национальную конвенцию в Чикаго в следующем месяце. Хотя Иллинойс склоняется к демократам, Висконсин остается важным призом на выборах 2024 года.

Губернатор Гретхен Уитмер. В 2020 году ее рассматривали в качестве кандидата на пост вице-президента, прежде чем Байден выбрал Харрис. Уитмер активно поддерживала Байдена в его переизбрании.

Байден официально объявил о своем выходе из президентской гонки

21 июля президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу за кресло в Белом доме. В соцсети Х он опубликовал письмо, в котором заявил о соответствующем решении.

Байден заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока. Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.

Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.

Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.

19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что собирается выиграть номинацию от Демократической партии на выборах США.

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", - отметила Харрис.

Напомним, 17 июля стало известно, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19. Он заявил, что будет находиться в изоляции до выздоровления.

Ранее Байден заявил, что выйдет из президентской гонки только при условии, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

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