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Вероятный кандидат в президенты США: что известно о Камале Харрис

Мария Николишин
22 июля 2024, 08:44
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Харрис стала первой в США женщиной - вице-президентом США, а также первым человеком афроамериканского и азиатско-американского происхождения на этой должности.
Вероятный кандидат в президенты США: что известно о Камале Харрис
Что известно о Камале Харрис / коллаж: Главред, фото: Википедия

Вице-президент США Камала Харрис после заявления Байдена о снятии его кандидатуры с выборов заявила, что собирается выиграть номинацию от американской Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты.

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию", - отметила Харрис. Главред рассказывает, что важно знать о Харрис.

Кто такая Камала Харрис

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Камала Дэви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье ученых, которые иммигрировали в США из Индии и Ямайки. Получила степень бакалавра экономики и политических наук в Университете Говарда в Вашингтоне. Впоследствии училась в Калифорнийском университете в Беркли, где защитилась как магистр по юриспруденции.

С 1990 года Камала Харрис работала в прокуратуре округа Аламида в Окленде. Вела дела, связанные с сексуальными преступлениями.

Затем она заняла должность в офисе окружного прокурора Сан-Франциско. Специализировалась на борьбе с подростковой проституцией. Добилась, чтобы правоохранительные органы рассматривали несовершеннолетних проституток как жертв преступлений и вместо тюрьмы отправляли в реабилитационные центры.

В 2003 году Харрис выиграла выборы на должность окружного прокурора Сан-Франциско. За время ее работы общий показатель наказания за преступления вырос с 52% до 67%, что было самым высоким за десятилетие.

В 2010 году Камала Харрис была избрана генеральным прокурором Калифорнии. Она стала первой женщиной-прокурором, ямайско-американским и индийско-американским генеральным прокурором в Калифорнии.

Параллельно с работой в генпрокуратуре Камала Харрис развивала политическую карьеру. В 2016-м одержала победу в гонке за кресло сенатора от штата Калифорния.

В 2019 году Камала Харрис объявила о своем участии в президентской гонке. Некоторое время была среди лидеров праймериз Демократической партии, однако в конце не смогла сохранить эту популярность, снялась с выборов и поддержала кандидатуру Джо Байдена.

В 2020 году Джо Байден выбрал её своим кандидатом на пост вице-президента, в ноябре Байден и Харрис победили на выборах. Харрис стала первой в истории США женщиной - вице-президентом США, а также первым человеком афроамериканского и азиатско-американского происхождения на этой должности.

Позиция Харрис по Украине

Вице-президент США осудила оккупацию Крыма и российское вторжение в Донецкую и Луганскую области. В феврале 2022-го, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, она подчеркивала, что украинцы борются не только за защиту домов и семей, но и защиту демократии и свободы. Она также призвала Конгресс принять помощь Украине, когда там возникла с этим задержка.

В июне Харрис возглавила американскую делегацию на Глобальном саммите мира в Швейцарии. Тогда она подчеркнула, что США и в дальнейшем будут защищать демократические ценности и противостоять диктаторам.

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